عضو مجلس الأمة يشارك في اجتماع للحركة التضامنية الدولية مع الشعب الصحراوي





تلبية لدعوة من اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي يشارك السيد محمد الواد، عضو مجلس الأمة، في اجتماع المكتب التنفيذي للحركة التضامنية الدولية مع الشعب الصحراوي، وذلك في الفترة ما بين 11 و 13 جانفي 2018 ، بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف . يتضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة استراتيجية وبرامج تطبيق القرارات والتوصيات الصادرة عن الندوة الأوربية لتنسيق الدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي، منها:

§ تجسيد فعاليات دعم برلماني واضح ومؤكد للقضية الصحراوية،

§ مناقشة برنامج النشاط البرلماني للعام 2018 من أجل مساندة الشعب الصحراوي.

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