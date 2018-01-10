بن صالح يستقيل السفيرة الجديدة لكندا بالجزائر





استقبـــل السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2018 بمقر المجلس، سعادة السيدة Patricia McCullagh السفيرة الجديدة لكندا بالجزائر. اللقاء تناول مجالات التعاون المتعددة وسبل ترقيتها، خاصة في المجال الاقتصادي ونقل التكنولوجيات، وتطرق الجانبان للأهمية التي يوليها البلدان فيما يخص مكافحة الإرهاب، والتحديات التي تعرفها المنطقة.

كما تم التأكيد على إضفاء ديناميكية جديدة على التعاون البرلماني. وبالمناسبة قدمت السفيرة الكندية لمحة عن الجالية الجزائرية في كندا، والتي تتميز بقدرات وكفاءات عالية ويمكن أن تكون عاملا للتقارب والحوار بين البلدين.

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