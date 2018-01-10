توقيف مهربين بكل من برج باجي مختار وعين قزام





في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 09 جانفي 2018 خلال عمليات متفرقة بكل من برج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6، مهربين(02)، وحجزت شاحنة ومركبة رباعية الدفع و(07) دراجات نارية و(05) أطنان من المواد الغذائية و(2000) لتر من الوقود و(05) أجهزة كشف عن المعادن و(04) مولدات كهربائية و(04) مطارق ضغط بالإضافة إلى (500) غرام من مادة الديناميت ومنظار ميدان.

في سياق متصل، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بوهران/ن.ع.2، (06) تجار مخدرات وحجزت (100) كيلوغرام من الكيف المعالج و(05) سيارات سياحية، فيما ضبط حرس الحدود كمية أخرى تقدر بـ (48) كيلوغرام بتلمسان/ن.ع.2.

من جهة أخرى وفي إطار محاربة الصيد غير الشرعي للمرجان، أوقف حرس السواحل بالقالة/ن.ع.5، (04) غطاسين غير مرخصين وحجزوا معدات غطس، فيما تم توقيف (30) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من النعامة وتلمسان وعين تموشنت ووبشار وعين قزام.

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