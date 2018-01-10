حنون تطالب بسحب قانون الصحة من البرلمان
طالب حزب العمال، أمس، بسحب قانون الصحة الجديد من البرلمان، وإعادة فتح نقاش حقيقى حول واقع القطاع.، معلنا عن مساندته لمطالب الأطباء المقيمين. وندد حزب العمال في بيان صدر عقب اجتماع المكتب السياسي، بما يعيشه الأطباء المقيميون وكيفية تعامل الوصاية مع مطالبهم، مطالبا الحكومة بضرورة فتح حوار جاد واتخاذ تدابير جريئة لتلبية مطالب المقيمين التي تدخل في إطار إصلاح القطاع الصحي للبلاد. وأكد حزب لوزيرة حنون أنه في شكلها الحالي الذي جاء في قانون الصحة الجديد، “فاشلة ولا تضمن تغطية طبية متخصصة حقيقية تلبي المعايير المطلوبة نتيجة لغياب القواعد التقنية، وكونها تعتبر مهمة فردية بدلا من أن تكون ذات بعد فرقي متعددة التخصصات، كما أنها لا تضمن التكفل المهني والاجتماعي الجيد بالطبيب"، كما لسحب مشروع قانون الصحة الجديد من المجلس الشعبي، مبرزا بأنه يشكك في الحق الدستوري في العلاج لكل المواطنين، لأنه يكرس الانسحاب الكامل للدولة من قطاع الصحة العامة ويهدد مباشرة نظام الضمان الاجتماعي.
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