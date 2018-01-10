الجزائريون يستيقظون على زيادات في أسعار النقل





سيستيقظ الجزائريون اليوم على زيادات في أسعار النقل، و التي اعتبرها ممثل الحكومة وزير الأشغال العمومية والنقل ،عبد الغني زعلان، "رمزية" وغير مبالغ فيها ، فيما لم يستسغها المواطنون " الزوالية" اللذين صدموا بالزيادات في جميع المجالات و التي أقرها قانون المالية 2018. وتترواح قيمة الزيادات في أسعار النقل ما بين 3و5 دج، أي بنسبة 6بالمائة، انطلاقا من سعر 20دج من 0 إلى 10كلم كأدنى تسعيرة، تطبيقا لتعليمة وجهتها وزارة النقل في رزنامة لكل مديريات النقل عبر التراب الوطني، التسعيرة الجديدة للنقل الحضري داخل الولايات وما بين الولايات. ومن جهة أخرى أكد رئيس الفدرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع عبد القادر بوشريط في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر" أن قيمة الزيادات التي حددتها الوزارة ضئيلة تتجاوب مع قدرة المواطنين من جهة ومطالب الناقلين من جهة أخرى، موضحا التزام وزير النقل “عبد الغاني زعلان” بمطالب الناقلين في إجتماعهم الأخير به. هذا وتم تحديد الزيادات انطلاقا من 20 دج كأدنى تسعيرة و 45 دج كأعلى تسعيرة بالنسبة للنقل الحضري داخل الولايات، بحيث تحدد الرزنامة الجديدة تسعيرة 20 دج من 0 إلى 10 كلم،و 25 دج من 10 الى 20 دج،و 35 دج من 20 إلى 30 كلم،و 45 دج من 20 إلى 30دج، فيما تقدر التسعيرة الجديدة بين الوليات بالنسبة للنقل الجماعي بـ1.55دج عن الكلم الواحد بالنسبة للمسافة التي تترواح ما بين 30 و 100كلم، فيما تصل تسعيرة النقل لمسافة اكثر من 900 كلم الى 1.70دج. وهي الزيادة التي تدخل حيز التطبيق ،اليوم، حسب تعليمة وزارة النقل الصادرة يوم 30 ديسمبر الفارط تحت رقم 945 .

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