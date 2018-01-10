

عضو مجلس الأمة يشارك في اجتماع للحركة التضامنية الدولية مع الشعب الصحراوي تلبية لدعوة من اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي يشارك السيد محمد الواد، عضو مجلس الأمة، في اجتماع المكتب التنفيذي للحركة التضامنية الدولية مع



بن صالح يستقيل السفيرة الجديدة لكندا بالجزائر استقبـــل السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2018 بمقر المجلس، سعادة السيدة Patricia McCullagh السفيرة الجديدة لكندا بالجزائر. اللقاء تناول مجالات



توقيف مهربين بكل من برج باجي مختار وعين قزام في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 09 جانفي 2018 خلال عمليات متفرقة بكل من برج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6،



رئيس الحكومة التونسية: "سنطبّق القانون على المخربّين" أكّد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أنّ ما حدث ليلة ،أول أمس، لا يمكن اعتباره “احتجاجا”، مشيرا إلى تسجيل عمليات تخريب ونهب واعتداء على المواطنين. ونقلت



الاحتفال بيناير بتيسمسيلت.. إصرار على التمسك بالعادات والتقاليد يحتفل سكان تيسمسيلت على غرار كل مناطق الوطن بحلول السنة الأمازيغية الجديدة وكلهم إصرار على التمسك بالعادات والتقاليد بإحياء هذه المناسبة التراثية. وبدأت مظاهر الاحتفال بهذه



المجمع العمومي لإسمنت الجزائر "جيكا" يحقق إنتاجا قياسيا سجل المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر(جيكا) إنتاجا قياسيا يقارب 14 مليون طن من الإسمنت خلال 2017, بزيادة تقدر بـ 11 بالمائة مقارنة مع 2016، حسب ما



حنون تطالب بسحب قانون الصحة من البرلمان طالب حزب العمال، أمس، بسحب قانون الصحة الجديد من البرلمان، وإعادة فتح نقاش حقيقى حول واقع القطاع.، معلنا عن مساندته لمطالب الأطباء المقيمين. وندد حزب العمال



الجزائريون يستيقظون على زيادات في أسعار النقل سيستيقظ الجزائريون اليوم على زيادات في أسعار النقل، و التي اعتبرها ممثل الحكومة وزير الأشغال العمومية والنقل ،عبد الغني زعلان، "رمزية" وغير مبالغ فيها ،



"كعوان" في ولاية غرداية اليوم يتوجه وزير الاتصال ،جمال كعوان، بداية من اليوم، إلى ولاية غرداية ليشارك المواطنين بها إحياء المناسبة الوطنية أول يوم للسنة الأمازيغية "يناير" والمصادف لـ 12