"كعوان" في ولاية غرداية اليوم
يتوجه وزير الاتصال ،جمال كعوان، بداية من اليوم، إلى ولاية غرداية ليشارك المواطنين بها إحياء المناسبة الوطنية أول يوم للسنة الأمازيغية "يناير" والمصادف لـ 12 جانفي من كل سنة. وتأتي مشاركة وزير الاتصال في هذه المناسبة الوطنية تبعا لإقرار رئيس الجمهورية بإحياء أول يوم للسنة الأمازيغية "يناير" والمصادف لـ 12 جانفي من كل سنة بإعتباره يوم عطلة مدفوعة الأجر، حيث يتوجه ،جمال كعوان، يومي الأربعاء 10 والخميس 11 من جانفي الجاري الى ولاية غرداية ليشارك الأهالي إحياء هذه المناسبة الوطنية، وسينضم وزير الاتصال للاحتفالات الرسمية مع المشاركين في احياء المناسبة بوادي ميزاب وذلك تثمينا لهوية أجدادنا الأمازيغ.
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