الأطباء المقيمون ينظمون مسيرة بوهران





نظم الأطبّاء المقيمون ،أمس، مسيرة وطنية ، حيث تجمعوا بمستشفى بن زرجب الجامعي بولاية وهران ، وضمت المسيرة أطباء من مختلف ولايات الوطن وسط تعزيزات أمنية مشدّدة تفاديا لوقوع أي انزلاقات. وتواصل غضب الأطباء المقيمين حيث خرجوا بشوارع ولاية وهران في احتجاجات منددة بعدم استجابة الوصاية لمطالبهم المطروحة، وتزامنا مع ذلك نظم الأطباء المقيمين، وقفة احتجاجية داخل المستشفى الجامعي مصطفى باشا، حيث شارك في الوقفة الاحتجاجية طلبة وأساتذة الطب في تضامن مع الأطباء المقيمين، حيث رفعوا شعارات من قبيل " ليست لدينا إمكانيات". ومن جانبه طمأن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، في رسالة وجهها إلى الأطباء المقيمين المضربين، أن أبواب الحوار ستبقى مفتوحة أمامهم، مؤكدا خلال لقاء خاص بثه التلفزيون العمومي، سهرة أول أمس، أن المطالب التي رفعها الأطباء المقيمين، خاصة ما تعلق بالخدمة المدنية،" مكسب عظيم للمنظومة الصحية الوطنية بكل أطرافها، وتظمن التغطية الصحية عبر التراب الوطني من خلال تقديم الطب الاختصاصي في جميع التخصصات". وأقر وزير الصحة بوجود بعض المشاكل والاختلالات في نظام الخدمة المدنية، مؤكدا بأن مصالح تعمل على التكفل بها، حيث تم تقديم تعليمات إلى مدراء الصحة بضرورة توفير كل متطلبات الطبيب المختص التقنية لمزاولة مهنته كما يجب. فيما شدد بأن مصالح تعمل على تحسين ظروف التكفل بالأطباء المختصين في خارج ولاياتهم خاصة ما تعلق بالإيواء، معلنا عن اقتراح لتقنين مزاولة الطبيب المختص للخدمة المدنية في القطاع الخاص. وبخصوص المقاطعة التي شهدها الامتحان النهائي للتخصص (DEMS) أكد الوزير، بأنه دخل في مشاورات مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، لدراسة إمكانية إعادة تنظيمه في الأيام القادمة.

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