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09/01/2018 20:23:00

التنصيب الرسمي للمؤسسة المكلفة بإنجاز 800 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بتيسمسيلت


 

تم مساء امس الثلاثاء ببلدية تيسمسيلت التنصيب الرسمي للمؤسسة التركية التي ستتكفل بانجاز حصة 800 مسكن بصيغة البيع بالإيجار لبرنامج "'عدل2" للوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكان وذلك خلال زيارة تفقدية للورشة من قبل والي الولاية عبد القادر بن مسعود . حيث باشرت ذات المؤسسة اليوم عملية التسطيح وتهيئة الأرضية لتنطلق رسميا في أشغال انجاز هذه السكنات على مستوى مخطط شغل الأراضي "الصنوبر" (شرق عاصمة الولاية) في ظرف أسبوع على أقصى تقدير, وفقا لما أوضحه مدير مشاريع "عدل عمر" بلجوهر خلال لقاء صحفي بالمناسبة. وأفاد ذات المسؤول بأن المؤسسة المذكورة الخاضعة للقانون الجزائري قد التزمت بتجسيد المشروع في ظرف 21 شهرا. وكشف عن تكليف نفس المؤسسة التركية بتجسيد الحصة الإضافية ضمن برنامج "عدل2" والمقدرة ب1.500 مسكن وذلك بنفس الموقع الذي تنجز فيه حصة 800 مسكن. وأشار السيد بلجوهر إلى أن وكالة "عدل" تمكنت من ضمان تغطية طلبات مكتتبي الولاية بنسبة 80 بالمائة أي بتسجيل 2.500 وحدة سكنية من مجموع حوالي 3.500 مكتتب. ومن جهته طمأن والي تيسمسيلت خلال زيارته التفقدية لورشة انجاز 800 مسكن للبيع بالإيجار لعاصمة الولاية مكتتبي برنامج "عدل2" لبلدية تيسمسيلت على "الانطلاق الفعلي للمشروع السكني المذكور فضلا على تجسيد قريبا حصة إضافية قوامها 1500 مسكن بنفس الصيغة فيما الحت وسائل الاعلام على التأكيد الرسمي لانطلاق سكنات عدل التي كثيرا ما تلقت عراقيل حالت دون تحقيق الانجاز اخرها المؤسسة التي اتخذ فيها قرار الفسخ من قبل والي الولاية بسبب التهاون والتاخر ". وعلى صعيد آخر تفقد مسؤول الجهاز التنفيذي للولاية مشروع انجاز 4 ألاف مقعد بيداغوجي الذي انطلق في الآونة الأخيرة لتدعيم المركز الجامعي لتيسمسيلت حيث رصد لتجسيده غلاف مالي قدر ب 2 مليار دج علما بأنه قد تم تكليف مؤسسة صينية لانجازه في ظرف 24 شهرا.

 

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