توقيف (10) مهربين بكل من تمنراست وعين قزام
في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين قزام الناحية العسكرية السادسة ، (10) مهربين، وحجزت ثلاث (03) مركبات رباعية الدفع ودراجتين (02) ناريتين و(04) طن من المواد الغذائية بالإضافة إلى معدات التنقيب عن الذهب، فيما ضبطت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بإليزي/ن.ع.4 شاحنة (01) محملة بـ (270) كيلوغرام من مادة التبغ. من جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني (154) مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة بكل من عين صالح والطارف وعنابة وبشار وورقلة وتندوف.
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