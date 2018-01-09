

التنصيب الرسمي للمؤسسة المكلفة بإنجاز 800 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بتيسمسيلت تم مساء امس الثلاثاء ببلدية تيسمسيلت التنصيب الرسمي للمؤسسة التركية التي ستتكفل بانجاز حصة 800 مسكن بصيغة البيع بالإيجار لبرنامج "'عدل2" للوكالة الوطنية لتطوير وتحسين



مفرزة للجيش الوطني الشعبي تكشف . على إثر عملية بحث وتمشيط بالقرب من منطقة ماركوندة ببلدية تاكسلانت، دائرة أولاد سي سليمان، ولاية باتنةالناحية العسكرية.5، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم



توقيف (10) مهربين بكل من تمنراست وعين قزام في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين قزام الناحية العسكرية



التلمسانيون يستعدون للاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة يحتفل سكان ولاية تلمسان كل عام في جو ملؤه الفرح والأمل بعيد رأس السنة الأمازيغية "يناير" و الذي يمثل تاريخ الانتقال إلى السنة الأمازيغية الجديدة



"ماكرون" يدعو إلى تحالف فرنسي صيني دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، في شيان، في اليوم الأول من زيارته للصين، إلى تحالف بين فرنسا والصين، من أجل «مستقبل العالم» خصوصا في



"زعلان":الجوية الجزائرية لا تواجه صعوبات مالية نفى وزير الأشغال العمومية والنقل, عبد الغني زعلان ، أول أمس، أن تكون شركة الخطوط الجوية الجزائرية تواجه مشاكل فيما يخص معايير الأمن، وقال إنها



"زعلان":الجوية الجزائرية لا تواجه صعوبات مالية نفى وزير الأشغال العمومية والنقل, عبد الغني زعلان ، أول أمس، أن تكون شركة الخطوط الجوية الجزائرية تواجه مشاكل فيما يخص معايير الأمن، وقال إنها



توقيف مشتبه فيه وحجز عدة أجهزة كهرومنزلية ومجوهرات بالعاصمة عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر قضية سرقة موصوفة، حيث تمّ توقيف مشتبه فيه، مع حجز عدة أجهزة كهرومنزلية وبعض المجوهرات. قضية الحال عالجتها مصالح أمن



يوسفي: دفتر شروط لصناعة الهواتف النقالة بالجزائر ..قريبا كشف وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، أمس، أنّ مصالحه بصدد دراسة دفتر شروط صناعة الهواتف النقالة. وقال يوسفي خلال ندوة صحفية على هامش زيارة تفقدية لتدشين