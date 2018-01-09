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09/01/2018 13:10:00

"زعلان":الجوية الجزائرية لا تواجه صعوبات مالية


نفى وزير الأشغال العمومية والنقل, عبد الغني  زعلان ، أول أمس، أن  تكون شركة الخطوط الجوية الجزائرية تواجه مشاكل فيما يخص معايير  الأمن، وقال إنها ما زالت تضمن خدمات ذات جودة عالية لمسافريها. وقال الوزير خلال زيارة تفقدية لمشاريع قطاعه بولاية البويرة, في رده على سؤال للصحافة حول التقرير الاخير للطيران المدني الصيني حول  الاداءات السيئة لبعض شركات الطيران والتي لن يسمح لها برفع عدد رحلاتهم نحو  الصين, إن :"شركتنا لا تعرف أي مشكل فيما يخص معايير الأمن"، مضيفا أن  "شركة الخطوط الجوية الجزائرية توفر خدمات ذات جودة عالية لمسافريها و تواصل  ذلك عبر مختلف بلدان اوروبا دون اي مشكل"، وأضاف:"..الوضعية المالية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ليست صعبة", مضيفا  ان "إدارة الشركة "بصدد إعداد مخطط لتحسين وضع الشركة أكثر". وطمأن الوزير خلال زيارته الى البويرة حيث تفقد ودشن بعض المشاريع التابعة لقطاع الأشغال العمومية والنقل مثل مشروع ازدواج الطريق الوطني رقم  33 الرابط البويرة و حيزر على طول 10 كلم, أن "إدارة الخطوط الجوية الجزائرية  ومستخدميها وشركائها يمكنهم بكل سهولة تجاوز الوضعية الحالية التي ليست صعبة  والتي لا يمكنها كبح سير خدماتها".  ودعا زعلان إلى "ترك شركة الخطوط الجوية الجزائرية تعمل وتسوي أوضاعها من طرف مسؤوليها دون اثارة الجدل حول هذا الموضوع الذي تسعى بعض  الأطراف الى استغلاله من أجل إحداث الضجة"، موضحا :"..شركتنا ما زالت تنقل مسافريها في الصيف و في العطل بطريقة عادية اذن  علينا ان نتركها تعمل".

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