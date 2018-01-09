يوسفي: دفتر شروط لصناعة الهواتف النقالة بالجزائر ..قريبا
كشف وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، أمس، أنّ مصالحه بصدد دراسة دفتر شروط صناعة الهواتف النقالة. وقال يوسفي خلال ندوة صحفية على هامش زيارة تفقدية لتدشين المصانع، أن المؤسّسات الإستراتيجية غير معنية بالخوصصة، مضيفا أن هناك دفتر شروط صارم في ما يخص أسعار السيارات المنتجة محليا.، ينص على تحديد الأسعار وجعلها أقل من أسعار السيارات المستوردة.
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