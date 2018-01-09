طمار: سعر سكنات "LPA" سيحدد وفقا لقيمة العقار





أعلن وزير السكن والعمران والمدينة ،عبد الوحيد طمار، أمس، عن بلوغ مرحلة توقيع المرسوم التنفيذي الخاص بصيغة الترقوي المدعم التي تضم أزيد من 70 ألف وحدة، مؤكدا أن منح عقود الشقق السكنية للمواطنين المستفيدين منذ سنوات ومن مختلف الصيغ "أولوية". وأوضح الوزير خلال اجتماع له مع مديري السكن للولايات على ضرورة التحضير الجيد لهذه الصيغة قبل توقيع المرسوم خلال الأيام القليلة المقبلة وإصدار التعليمة، بالشراكة مع مديري السكن لـ 48 ولاية وكل إطارات الوزارة، وأضاف قائلا: "المرسوم التنفيذي المشترك الذي عرف عدة تغييرات بلغ مرحلة التوقيع بعد بضعة أيام. لذا علينا أن نجهز أنفسنا قبل التوقيع". وقال الوزير أنه سيتم العمل مع الولايات على اجل انجاز احصاء خلال الثلاثي الاول من 2018 لمعرفة العدد الاجمالي للمواطنين المخولين قانونا و الذين استفادوا من سكنات وليس لديهم عقود من اجل تمكينهم من الوثائقي أظاف الوزير خلال اجتماع له مع مدراء السكن للولايات، مؤكدا أن العدد الاجمالي للمواطنين الذين لا يملكون عقود ويخولهم القانون للحصول عليها وفق آخر الاحصائيات بلغ ازيد من 100 الف ملف. وشدد الوزير على المسؤولين المحليين ضرورة التركيز على التأطير النهائي للعملية وتقديم المقترحات بكل أريحية إضافة إلى متابعة البرامج بدقة وتقديم تقارير أسبوعية للوزارة، كما أعطى توجيهات للمدراء من اجل العمل على انجاز مجمعات سكنية ريفية تكون منظمة مع التشاور مع الولايات المعنية من اجل تخصيص جانب من ميزانية الولاية لانجاز التهيئة الخارجية لهذه المجمعات. وحسب طمار فسيتم الإعلان عن إطلاق صيغة السكن الترقوي الإيجاري بعد الانتهاء من عملية تأطير السكن الترقوي المدعم، كما ألزم طمار الإطارات بوضع سجل وطني للمرقين العقاريين ومكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز ومؤسسات إنتاج مواد البناء قبل نهاية الشهر وتسليمه للوزير .

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