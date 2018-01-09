"، أويحيى: الجزائر باشرت عهدا جديدا للتنمية الوطنية





أكد الوزير الأول ،أحمد أويحيى، أمس، أن القمر الاصطناعي "الكوم سات-1" من شأنه أن يمكن البلاد من التوفر على شبكة وطنية للإرسال والاتصال أكثر قوة، وأكثر نجاعة وأكثر تأمينا، موضحا أن "الجزائر تكون قد باشرت بإطلاقها لـ"ألكوم سات-1" عهدا جديدا بالنسبة للتنمية الوطنية. وأوضح أويحيى خلال حفل استعراض إطلاق القمر الاصطناعي "ألكوم سات 1" أن "الجزائر وبإطلاقها لهذا الساتل تكون قد باشرت عهدا جديدا مع انعكاسات أخرى إيجابية منتظرة بالنسبة للتنمية الوطنية"، موضحا:"الجميع يقر بمدى أهمية إرساء منظومة إعلامية واتصالية فعالة ومتواصلة بالنسبة لكل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأمة وذلك في عهد الشبكات والمبادلات الالكترونية''، وأضاف:"..هذه الخطوة ستمكن البلاد من التوفر على شبكة وطنية للإرسال والاتصال أكثر قوة وأكثر نجاعة وأكثر تأمينا بما في ذلك ما يتعلق بمخاطر الكوارث الطبيعية''. وأفاد الوزير الأول:"..القمر الاصطناعي "الكوم سات-1" من شأنه أن يمكن البلاد من التوفر على شبكة وطنية للإرسال والاتصال أكثر قوة، وأكثر نجاعة وأكثر تأمينا، بما في ذلك أمام مخاطر الكوارث الطبيعية"،قائلا أن "كل واحد يقدر مدى أهمية منظومة إعلامية واتصالية فعالة ومتواصلة بالنسبة لكل الحياة الإقتصادية والإجتماعية لأمة في عهد الشبكات والـمبادلات الإلكترونية"، وأضاف:"..أشواط التقدم التكنولوجي التي حققتها الجزائر في مجال الاستطلاع الفضائي قد كانت مساهمتها كبيرة في عدة ميادين من الحياة الوطنية كالوقاية من الأخطار الطبيعية وتسييرها، والحفاظ على الأملاك الغابية، والتحكم في الـموارد الـمائية ومتابعتها، وكذا الرسم الخرائطي ومسح الأراضي والتخطيط في الوسط الحضري والريفي". وقال أحمد أويحيى إن "النجاحات التي سجلتها الجزائر في الـمجال الفضائي يعود الفضل فيها كثيرا إلى الكفاءات الوطنية التي تزخر بها الوكالة الفضائية الجزائرية والتي انتقل عددها في ظرف عشرية من الزمن من 100 إلى 600 إطار ومهندس رفيعي الـمستوى الذين يسيرون مركز وهران لتطوير الأقمار الصناعية،وكذا مركزي الإستغلال لكل من بوشاوي وبوغزول"، موضحا:"..الجزائر ستتمكن من تحقيق تقدم في اكتساب معارف وتكنولوجيات الأقمار الصناعية وإن بلادنا ستتوصل معكم إلى الـمزيد من تطوير قدرات جديدة وتطبيقات أخرى في هذا الـمجال العلمي الـمتقدم"، مبرزا "دعم الحكومة الـمتواصل للوكالة الفضائية الجزائرية وإطاراتها". وأشار ممثل الحكومة أن "مسيرة الجزائر نحو الأفق الفضائي والفتوحات الوطنية الأولى في مجال الأقمار الصناعية، هي ثمرة إلتزام وإرادة رئيس الجمهورية بوتفليقة قائلا انه "في ظل السلم الـمدني والإستقرار الـمستعاد، عكف رئيس الدولة على مسعى إعادة البناء الوطني بنجاحات متواصلة"، معتبرا أن "التحكم في الـمعرفة والعلوم والتكنولوجيات لم يكن بمعزل عن هذا المسعى التنموي الكبير الذي ارتبط بالجهود الكبيرة التي بذلتها البلاد في المجال الشامل للتربية، والجامعة والتكوين، وكذا الجهود المالية التي يخصصها رئيس الدولة سنويا منذ أزيد من عشرية كاملة لفائدة البحث العلمي".

..ويستقبل وزير الداخلية التونسي

استقبل الوزير الأول أحمد أويحيى ، أمس، بالجزائر العاصمة وزير الداخلية التونسي لطفي براهم الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار لقاءات التشاور بين مسؤولي البلدين حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، وجرى الاستقبال بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم نور الدين بدوي. وكان وزير الداخلية التونسي قد شرع يوم الأحد في زيارة عمل إلى الجزائر تحادث خلالها مع بدوي حول سبل الاستفادة من التجارب الثنائية بما يضمن أمن البلدين.

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