بن صالح يستقبل سفيرة الدنمارك بالجزائر
استقبـــل السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة اليوم الإثنين 08 جانفي 2018 بمقر المجلس، سفيرة الدنمارك بالجزائر سعادة السيدة Julie Elisabeth Pruzan-Jorgenson.
اللقـاء تناول الأهمية التي يوليها البلدان للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والفرص المتاحة لإقامة تعاون متعدد الأبعاد وتطرق الجانبان إلى البعد البرلماني وضرورة العمل على ايجاد صيغ التواصل والتعاون للمساهمة في إعطاء نفس جديد للعلاقات الثنائية بين البلدين.
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