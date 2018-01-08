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08/01/2018 13:19:00

توقيف مشتبهين فيهما بحوزتهما أكثر من 400 غرام من القنب الهندي بالعاصمة


     عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر قضيتين منفصلتين متعلقتين بالحيازة و المتاجرة وترويج المخدرات من نوع القنب الهندي وكذا الأقراص المهلوسة، حيازة أسلحة بيضاء محظورة من دون مبرر شرعي، حيث تم توقيف مشتبه فيهما اثنين، مع حجز (440) غرام من القنب الهندي، ، (206) قرص مهلوس، أسلحة محظورة ومبلغ مالي قدره (56) ألف دينار.  

     القضية الأولى عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، من خلال معلومة أمنية، مفادها قيام أحد المشتبه فيهم بالمتاجرة و الترويج في المخدرات بكل أنواعها على مستوى الحي الذي يقيم فيه، بموجب إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه، ضبط بغرفة نومه على (04) صفائح من القنب الهندي وزنها (380) غرام (03) سكاكين محظورة، هاتف نقال ومبلغ مالي قدره (1000) دينار، تم توقيف المشتبه فيه وتحويل إلى مقر الأمن حيث صرح أن ما وجد في غرفته من مخدرات وغيرها، اشتراها من احد معارفه من ولاية داخلية مقابل مبلغ مالي قدره (25) ألف دينار للصفيحة الواحدة، حيث قام بعد ذلك بتقطيعها، وان الأسلحة البيضاء هي ملكه يحوزها لأن لديه مشاكل شخصية مع عدة غرباء في الحي، كما اعترف أنّه يمتهن ترويج المخدرات و المتاجرة فيها منذ سنة.  القضية الثانية عالجتها نفس المصالح، من خلال معلومة أمنية،  مفادها قيام أحد المشتبه فيهم بالمتاجرة و الترويج في المخدرات بكل أنواعها على مستوى الحي الذي يقيم فيه، كما انه يحوز على كمية منها في منزله، بموجب إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه، ضبط بغرفة نومه على كيس بلاستيكي به كمية معتبرة من المخدرات  وزنها (60) غرام، (206) قرص مهلوس، قارورتين بها سائل مخدّر، مبلغ مالي قدره (55) ألف دينار، لعبة نارية من الحجم الكبير، هاتف نقال، (05) أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأحجام وكلب شرس بساحة البيت، كما تم توقيف المشتبه فيه وهو يحاول التخلص من المخدرات، حيث اعترف انه اشترى المخدرات من شخص يجهل هويته كان يدين له بملغ مالي، وان الأقراص المهلوسة هي لاستعماله الشخصي وليس للمتاجرة فيها، باعتباره يعاني من اضطرابات نفسية كما اعترف أن يروج للمخدرات ويتاجر فيها بالحي، وذلك منذ سنة.

      باستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهما على السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بوضعهما الحبس المؤقت.

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