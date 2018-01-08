"حزبلاوي" يرُد على الأطباء المقيمين





ردّ وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ،مختار حزبلاوي ، على الأطباء المقيمين المحتجين، وقال إن باب الحوار معهم يبقى دائما مفتوحا. وأوضح وزير الصحة في أول ردِّ على الأطباء المقيمين المحتجين بالقول:".. أبواب الحوار تبقى مفتوحة أمام الأطباء المقيمين في أي وقت"، وأضاف: "أخذنا بعين الاعتبار كل النقاط، وكل المشاكل فيها حلول". ومن جانبهم قرر الأطباء مقاطعة امتحانات التخصص، حيث أكد عضو المكتب الوطني لتنسيقية الأطباء المقيمين، الدكتور طيلب محمد- وفقا لموقع كل شيء عن الجزائر- أن نسبة الاستجابة لمقاطعة امتحانات الاختصاص في الطب(DEMS)في يومها الأول بلغت 100 بالمائة، فيما قرر الأطباء المترشحون لإجتياز هذه الامتحانات المحددة ما بين 7و 31 جانفي مواصلة المقاطعة احتجاجا على الاعتداءات التي تعرض لها الأطباء المقيمون على يد عناصر الشرطة في مستشفى مصطفى باشا منذ أيام.

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