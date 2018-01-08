كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين يحوي خمس (05) قنابل تقليدية الصنع بالبويرة
في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتفتيش، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 07 جانفي 2018 بالبويرة/ن.ع.1، مخبأ للإرهابيين يحوي خمس (05) قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير، بالإضافة إلى كمية من المواد الغذائية وأغراض مختلفة. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحرس الحدود خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين قزام/ن.ع.6، (10) مهربين وحجزت (06) مركبات رباعية الدفع وسلاحا (01) ناريا و(11,2) طنا من المواد الغذائية و(03) أجهزة كشف عن المعادن و(09) مولدات كهربائية و(06) مطارق ضغط وجهازي (02) اتصال عبر الأقمار الصناعية و(279) قرصا مهلوسا و(4080) وحدة من مواد التنظيف. من جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بإن أميناس/ن.ع.4، شاحنة محملة بـ (14500) وحدة من التبغ، فيما تم توقيف (23) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من سعيدة وسيدي بلعباس و بشار وأدرار وعين قزام.
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