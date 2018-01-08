وفاة إمرة وجنينها بتيسمسيلت هل هو اهمال وتقصير أم قضاء وقدر؟





لا تزال حادثة وفاة إمرة وجنينها وبولاية تيسمسيلت تتداول بين السنة المواطن المحلي كيف حدثت وهل هو الأجل والقدر آم التهاون حسب المعلومات التي املكها على لسان الطبيب المتخصص الذي قام بمعالجة المرحومة حتى أخر لحظة قال انه قام بمعية الفريق الذي كان برفقته بغية إنقاذ المرحومة إلا أن القضاء والقدر لا مفر منه ؟ لكن في المقابل أهل الضحية يقرون على أن هناك إهمال مسجل على مستوى المؤسسة الاستشفائية. وهو ما دفعهم إلى إبلاغ بشكوى رسمية إلى وكيل الجمهورية متهما بالتقصير وهو ما يشاع بين عامة الناس على ان المستشفى قديم وأصبح لا يوفر ادني الحاجات خاصة بمصلحة الولادة حيث تفترش النساء الحوامل الأرض بسبب الضيق الرهيب في تلك الحجرات ناهيك عن النظافة وكذا تدني الرعاية سبق وان استفسرنا مدير الصحة على هذه المشاكل التي تتخط فيها مصلحة الولادة حيث قال أن هناك ضغط رهيب في انتظار فتح المؤسسة الجديدة المتوقع فتحها مع شهر مارس القادم . في حالة إمدادنا بالأموال اللازمة لان مصلحة الولادة الجديدة والمنتظر تدشينها مع حلول شهر مارس القادم هي المخلص الأوحد . أصابع الاتهام تشير إلى المستشفى الولائي بأنه في حالة غير عادية بالرغم من ان المسؤولين على إدارة الصحة بالولاية يؤكدون ان الإمكانيات متوفرة والسعي مبذول إلا ان الحوادث وكأنها تصنع .انقطاع الكهرباء . احتراق المولد الكهربائي في انتظار التأكد مما يشاع عن فتح تحقيق حول المرحومة الحامل .يبقى الشارع ينتظر في الحقيقة التي حلت بالمستشفى تيسمسيلت وفاة امرأتين بمصلحة الولادة .

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