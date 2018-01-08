بوقروم: زيادة في تسعيرة سيارات الأجرة
أكد ممثل الاتحاد الوطني لسيارات الأجرة، عزوز بوقروم، أن تسعيرة سيارات الأجرة ستعرف زيادة بـ 15 % بداية من 10 جانفي الجاري، و الذي وصفها المتحدث بـ "الرمزية".ويأتي هذا بعد الزيادات المسجلة في أسعار البنزين المدرجة في قانون المالية لـ 2018.
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