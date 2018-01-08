وزراء خارجية مجموعة "5+5" يجتمعون بالجزائر



احتفالا برأس السنة الأمازيغية الجديدة: إطلاق أنشطة فنية وثقافية بغرداية أطلقت عديد الأنشطة الفنية والثقافية للاحتفال رسميا بيناير "السنة الأمازيغية الجديدة"، أول أمس، بعاصمة ميزاب بغرداية من طرف الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية بحضور السلطات



توقيف مشتبهين فيهما بحوزتهما أكثر من 400 غرام من القنب الهندي بالعاصمة عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر قضيتين منفصلتين متعلقتين بالحيازة و المتاجرة وترويج المخدرات من نوع القنب الهندي وكذا الأقراص المهلوسة، حيازة أسلحة بيضاء



“نيويورك تايمز″: نظام السيسي “يسوق” لقرار ترامب كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس، أن تسجيلات صوتية مسربة حصلت عليها تبين أن نظام عبد الفتاح السيسي قبل “ضمنيا” قرار الرئيس الأمريكيدونالد ترامب بنقل



يوسفي يدشّن مصنع "سامسونغ الجزائر" لتركيب الهواتف اليوم يقوم وزير الصناعة والمناجم ،يوسف يوسفى، اليوم، بتدشين العديد من المشاريع الصناعية في الجزائر العاصمة وذلك في العديد من الشعب الصناعية مثل تصنيع قطع غيار



خلية متابعة للسهر على توفير الأدوية في الصيدليات كشف المدير العام للصيدلية بوزارة الصحة السكان وإصلاح المستشفيات، د حمو حافظ ، عن استحداث خلية متابعة في الـ10 من الشهر الجاري تعنى بالسهر على



رسو سفن حربية للقوات البحرية الصينية بميناء الجزائر رست ،أمس، بميناء الجزائر مفرزة سفن حربية للقوات البحرية الصينية في توقف يدوم خمسة أيام في إطار التعاون العسكري بين البلدين. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني



"حزبلاوي" يرُد على الأطباء المقيمين ردّ وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ،مختار حزبلاوي ، على الأطباء المقيمين المحتجين، وقال إن باب الحوار معهم يبقى دائما مفتوحا. وأوضح وزير الصحة في أول



كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين يحوي خمس (05) قنابل تقليدية الصنع بالبويرة في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتفتيش، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 07 جانفي 2018 بالبويرة/ن.ع.1، مخبأ للإرهابيين يحوي خمس (05) قنابل



وفاة إمرة وجنينها بتيسمسيلت هل هو اهمال وتقصير أم قضاء وقدر؟ لا تزال حادثة وفاة إمرة وجنينها وبولاية تيسمسيلت تتداول بين السنة المواطن المحلي كيف حدثت وهل هو الأجل والقدر آم التهاون حسب المعلومات التي املكها