وزراء خارجية مجموعة "5+5" يجتمعون بالجزائر
ينتظر أن تحتضن الجزائر، اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة 5+5، يوم 21 جانفي الجاري، بالجزائر العاصمة. ويلتقي وزراء خارجية مجموعة “5+5” يجتمعون بالجزائر وفقا لما ذكره موقع " كل شيء عن الجزائر"، حيث ستهيمن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من شمال افريقيا باتجاه أوربا على جدول المناقشات، خاصة بعد تفاقمها في الآونة الأخيرة، إضافة إلى ملف ليبيا الشائك، وقضية الأمن في منطقة الساحل، لا سيما مع تنامي الدو الفرنسي بعد مجيء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وهي الملفات القديمة المتجددة في لقاءات مجموعة 5+5. وتتكون مجموعة 5+5 من دول خمسة دول من شمال المتوسط وهي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ومالطا، وخمسة دول من جنوب المتوسط وهي تونس والجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب.
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