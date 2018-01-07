توقيف سبعة (07) مهربين بكل من برج باجي مختار وعين قزام
في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 06 جانفي 2018 بكل من برج باجي مختار وعين قزام الناحية العسكرية السادسة، سبعة (07) مهربين وحجزت شاحنتين (02) ومركبتين (02) رباعيتي الدفع وقنبلة (01) يدوية وكمية من المواد الغذائية. في سياق متصل، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بوهران الناحية العسكرية الثانية ، أربعة (04) تجار مخدرات وضبطت (49) كيلوغرام من القنب الهندي، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من بجاية وتبسة/ن.ع.5، شخصين (02) بحوزتهما ثلاثة (03) أسلحة نارية و(498) خرطوشة من مختلف العيارات ومنظاري(02) ميدان وأسلحة بيضاء وأغراض أخرى، في حين تم حجز (30) قنطارا من مادة التبغ بالوادي/ن.ع.4. من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود (17) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان و وأدرار.
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