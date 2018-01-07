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07/01/2018 12:13:00

"طمار" و "كعوان" يضعان قاعدة الاتصال والبث السمعي البصري


قام وزير السكن و العمران والمدينة ،عبد الوحيد طمار، برفقة وزير الاتصال ،جمال كعوان، أمس، بالجزائر بوضع القاعدة الأساسية لتزويد جامع الجزائر بأجهزة الاتصال وتقنيات البث السمعي البصري. وأكد طمار على هامش هذه الزيارة التفقدية التي شهدت حضور المدير العام للإذاعة والتلفزيون توفيق خلادي وعدة مدراء مكلفون بمتابعة سير المشروع , على أهمية الإعلام بصفة عامة ووسائل قطاع السمعي البصري بصفة خاصة في التسويق الإعلامي لهذا المعلم الديني والثقافي وتغطية ونقل فعالياته, وكذا إبراز أهميته وقيمته الجمالية بالنسبة لمدينة الجزائر. ويشكل هذا المعلم وفقا لـ طمار, مركزا للجذب العلمي بأنواعه والديني والثقافي والسياحي, من حيث كونه معلما حضاريا سيضفي لمسة جمالية خاصة على الجزائر العاصمة. ومن جانبه قال وزير الاتصال جمال كعوان أن" هذا الصرح العظيم الذي يعرف وتيرة أشغال متقدمة, سيحظى بأحدث التقنيات في مجال الإعلام عموما والإعلام السمعي البصري على وجه الخصوص, والذي سيوفر بث إذاعي وتلفزي ذو جودة ويسمح بنقل الفعاليات التي سيحتضنها  بصورة جيدة ". ودعا كعوان الإعلام الوطني إلى منح هذا "الصرح العظيم" صورة جيدة ترقى إلى مستوى الإمكانيات التي سخرت له, حيث تابع قائلا :"وفرنا كل الإمكانيات التقنية عالية الدقة  من أجل القيام بأعمال في المستوى من طرف العناصر البشرية التي ستحظى بالعمل في هذه المرافق". وسيتم ابتداء من اليوم تنظيم اجتماعات تقنية تضم إطارات من وزارة الاتصال والمدراء التقنيين لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومسؤولي شركة الإنجاز وأعضاء مكتب الدراسات من أجل إعداد البطاقات الفنية المتعلقة باستكمال كافة الجوانب المتعلقة بوضع تقنيات الإعلام والبث السمعي البصري بالجامع.

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