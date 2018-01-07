"مخطط استعجالي لتفادي توقف مركب الحجار مجددا"





أكد وزير الموارد المائية ،حسين نسيب، أمس، أن مشكل توقف مركب الحجار بسبب نقص المياه لن يتكرر مستقبلا، كاشفا أنه تم وضع مخطط إستعجالي إلى غاية شهر أفريل لضمان تزويد الأقطاب الصناعية. وأوضح نسيب خلال ندوة صحفية عقب الزيارة التفقدية التي قام بها رفقة والي العاصمة، أن مشكل توقف مركب الحجار بسبب نقص المياه لن يتكرر مستقبلا، كاشفا أنه تم وضع مخطط إستعجالي إلى غاية شهر أفريل لضمان تزويد الأقطاب الصناعية. وقال وزير الموارد المائية إن التذبذب الحاصل في توزيع المياه سيتم الإنتهاء منه قبيل شهر رمضان المقبل، وأضاف أن توزيع المياه متذبذب في الجهة الغربية للعاصمة ، وقبل رمضان سينتهي المشكل، مضيفا انه تم الإنطلاق في مشاريع لتغطية العجز، وسنضاعف قدرة التحويل إلى 200 ألف متر مكعب.

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