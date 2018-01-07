"الحوت الأزرق" يُؤرق وزارة الصحة بالجزائر



تبسة: إعادة تأهيل التراث التذكاري لتيفاست العتيقة بلغت الورشة واسعة النطاق لإعادة تأهيل وسط مدينة تبسة خلال سنة 2017 سرعتها القصوى حسب ما صرح به المدير المحلي للتعمير و الهندسة المعمارية و



وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون: واشنطن: نريد علاقات طبيعية مع موسكو قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إن بلاده تسعى لتطبيع العلاقات مع روسيا، لكن هناك عراقيل خطيرة أمام هذا المسعى. وأوضح تيلرسون في حديث لقناة "سي



فيما يطمح الفلاحون للتصدير: نتائج جيدة لشعبة الزيتون في الجزائر تسعى الجزائر إلى ترقية زراعة أشجار الزيتون كبديل للمحروقات تزيد من مداخيل الدولة حيث تعمل السلطات المعنية على توسيع المساحات المزروعة بأشجار الزيتون وقد استطاعت



مجموعة أكسفورد الاقتصادية : آفاق اقتصادية "إيجابية" للجزائر أكدت المجموعة البريطانية لخبراء الاقتصاد (مجموعة أكسفورد الاقتصادية)، أن الآفاق الاقتصادية للجزائر تبقى إيجابية رغم التحديات المرتبطة بانخفاض مداخيل الدولة الناجم عن تهاوي أسعار البترول



توقيف سبعة (07) مهربين بكل من برج باجي مختار وعين قزام في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 06 جانفي 2018 بكل من برج باجي مختار وعين قزام الناحية العسكرية



وكلاء السيارات يدخلون في حالة ترقب.. !! دخل وكلاء السيارات في حالة ترقب شديد على خلفية عدم فصل السلطات العمومية في وضعيتهم بشأن الحصول على رخصة الاستثمار في مجال تركيب السيارات، ولجوء



"طمار" و "كعوان" يضعان قاعدة الاتصال والبث السمعي البصري قام وزير السكن و العمران والمدينة ،عبد الوحيد طمار، برفقة وزير الاتصال ،جمال كعوان، أمس، بالجزائر بوضع القاعدة الأساسية لتزويد جامع الجزائر بأجهزة الاتصال وتقنيات



"مخطط استعجالي لتفادي توقف مركب الحجار مجددا" أكد وزير الموارد المائية ،حسين نسيب، أمس، أن مشكل توقف مركب الحجار بسبب نقص المياه لن يتكرر مستقبلا، كاشفا أنه تم وضع مخطط إستعجالي إلى



بلعيد: "تجسيد الديمقراطية الحقيقية يتطلب نضالا طويلا " أكد رئيس جبهة المستقبل ،عبد العزيز بلعيد، أمس، أن تجسيد الديمقراطية الحقيقية يتطلب نضالا طويلا، وقال إن تجسيد الديمقراطية الحقيقية يتطلب عملا كبيرا ونضالا طويلا وهي لا