"الحوت الأزرق" يُؤرق وزارة الصحة بالجزائر
أنشأت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مجموعة عمل وتفكير مكلفة بدراسة إشكالية المخاطر المرتبطة بالاستعمال غير المراقب للأنترنت من طرف الأطفال . وأكد بيان للوزارة أن "هذه المجموعة التي تضم خبراء في مجال الصحة الذهنية لاسيما أطباء نفسانيين ومختصين في علم النفس الإكلينيكي ومسؤولين في الصحة المدرسية ستقترح الإجراءات الواجب تطبيقها في مجال الوقاية والتكفل بنتائج الاستعمال"، غير المراقب للأنترنت من طرف الأطفال لاسيما بعض الألعاب الخطيرة على غرار "تحدي الحوت الأزرق". وأضاف نفس البيان أن مجموعة العمل هذه ستوسع لتشمل مختلف الجمعيات الوطنية لأولياء التلاميذ قصد إشراك المجتمع المدني في مجال التحسيس.
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