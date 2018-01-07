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07/01/2018 11:40:00

ولد عباس: قرارات الرئيس باسترجاع الجماجم سيادية


أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أمس، أن قرارات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رفعت رؤوس ، كاشفا أن بوتفليقة قدم درسا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الزيارة التي قادته إلى الجزائر في 6 ديسمبر الفارط، وأن ماكرون فهم الدرس. وأوضح ولد عباس في كلمة له خلال لقاء جمعه بمنتخبي حزبه عن ولايات الغرب، في تيارت، أنّ مناضلي حزب جبهة التحرير وصل عددهم 700 ألف مناضل ، مؤكدا أن المناضلين سيصل عددهم لمليون مناضل قبل سنة 2019، مشيرا إلى أنه على  المنهج الجديد للحزب، بإعطاء الكلمة للمناضلين، كما طالب الأمين العام للأفلان، بتوقيف ما وصفه بـ"التخلاط" داخل الحزب الذي أكد مرة أخرى أنه الحزب الأقوى في الجزائر. وأكد  الأمين العام للحزب العتيد أن قرارات الرئيس بوتفليقة الأربع رفعت رؤوس الجزائريين ككل، و المتمثلة في ترسيم الأمازيغية كلغة وطنية وتنصيب الفوري للأكاديمية ترسيم الأمازيغية، والإحتفال برأس العام الأمازيغي كيوم وطني، بالإضافة إلى قرارات استرجاع الجماجم الشهداء والأرشيف، رفعت رؤوس الجزائريين ووصفها بالقرارات السيادية. وأفاد ولد عباس:"..رئيس الجمهورية هو من أمر وزير الخارجية عبد القادر مساهل ووزير المجاهدين الطيب بزيتوني بتقديم طلب رسمي لسلطات الفرنسية من أجل استرجاع جماجم الشهداء وكذا الأرشيف الوطني المتواجد في فرنسا".  هذا ورفض ولد عباس التشكيك في إمكانيات الحزب الذي احترم اختيارات مناضليه قائلا: "95 بالمائة من اختيارات القاعدة احترمتها القيادة في الانتخابات المحلية التي سيطر فيها الحزب وعزز مكانته فيها".

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