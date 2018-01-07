حجـــــــــــــــــار يُهدد باللجوء إلى العدالة





أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،الطاهر حجار ،أمس، أن إضراب، 14 جانفي الجاري "غير القانوني"، وقال إن الإضراب ليس حلا ومطالبهم لا يمكن القول بأنها غير معقولة بل سيتم النظر فيها لاحقا. وأوضح الوزير خلال لقائه بممثلي النقابات الطلابية بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة، بعدم شرعية أطراف الثلاثية بما فيها "الكناس" إنها تنظيم غير معتمد، مهددا بالمتابعة القضائية لممثلي النقابات الطلابية، وقال إن التنظيمات الطلابية والنقابات من "مغبة اللجوء إلى الاحتجاجات والإضرابات وشل القطاع بداية من 14 جانفي الجاري"، مؤكدا أن "مصالحه ستلجأ يوم الأحد إلى العدالة بسبب عدم احترام المضربين للقوانين والقواعد المسيرة للحق في الإضراب ولجوئهم لبعض العراقيل. وأفاد حجار بالقول:"..تهديد الطلاب بالدخول في إضراب مفتوح عن الدراسة لا يخدم مصالحهم"، مؤكدا أن "الإضراب ليس حلا ومطالبهم لا يمكن القول بأنها غير معقولة بل سيتم النظر فيها لاحقا"، وأضاف:"..الوزارة لم تغلق أبواب الحوار وتم التحاور مع المنظمات والنقابات المعتمدة"،مبرزا أن"هناك قواعد يجب احترامها والوزارة لم تقم بإقصاء أي أحد"، قائلا "أتحدى أي منظمة معتمدة لم يتم إستقبالها من قبل الوزارة حيث انه يوميا يتم اللقاء معهم". وذكر حجار أن "المطالب التي رفعتها بعض التنظيمات الطلابية "غير المعتمدة" –حسبه- في اشارة منه للاتحاد الطلابي الحر و"الكناس" بالباطلة ولا أساس لها من الصحة" ،كاشفا أن "أبواب الحوار مفتوحة أمام النقابات المعتمدة التي تعمل لصالح الطالب في إطار احترام القانون وما ينص عليه الدستور الذي يكفل لجميل المنظمات الاحتجاج بطريقة نظامية وفي مقدمتها فتح حوار مباشر مع الوزارة قبيل شن الإضراب".

تنصيب لجنة خاصة لمتابعة مطالب الأطباء المقيمين

وفي سؤال له حول مطالب الأطباء المقيمين ،فقال حجار أن "مصالحه الوزارية نصبت لجنة خاصة لمتابعة مطالبهم التي قال أنها مشروعة ولكن تحتاج الى بعض الوقت حتى يتسنى لكل الجهات الوصية متابعة الملف، قائلا أن "باب الوزارة مفتوح أمامهم لبحث كل الانشغالات".





الأولوية في التوظيف لخريجي المدارس العليا

أشار وزير التعليم العالي أن كل "خريجي المدارس العليا لهم الأولوية في التوظيف من دون مسابقات"،مبرزا أن "خريجي المدارس العليا وخلال 3 سنوات تم توظيف أزيد من 5600 جامعي وظفوا في2017 ، كما أنه يوجد حوالي 248 لم يوظفوا في ولاياتهم وكانوا من اختصاص الفلسفة والعلوم الطبيعية "، قائلا أن "هنالك تشبع في بعض الولايات ولا يمكن توظيف كل طالب في ولايته وأنه يتوجب أن تكون مطالب الطلاب معقولة لحل كافة المشاكل وإيجاد حلول للتوظيف".





آخر أجل لتسليم أطروحات الدكتوراه جوان 2018

قال الطاهر حجار أن "آخر أجل لتسليم أطروحات الدكتوراه في جوان القادم"، مضيفا أن "الوزارة لم تمنع التسجيل في النظام الجديد للدكتوراه ولكن من غير المعقول السير قدما في نظام قديم أكل منه الدهر وشرب"، ودعا حجار طلبة الدكتوراه في النظام الكلاسيكي و"ال ام دي" المتأخرين في مناقشة رسائلهم بانقضاء الآجال القانونية المحددة إلى "ضرورة المناقشة قبل جوان المقبل"، قائلا:" لا لتمديد آجال إيداع أطروحاتهم لكن سيأخذ بعين الاعتبار تمديد آجال المناقشة"، مشددا انه "سيتم اعتبار كل من لا يحترم هذا الموعد متخلين أو مقصين حيث انه سيتم الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها".

ملف الخدمات الجامعية سيتم معالجته "قريبا"

كشف الطاهر حجار أن "القطاع يعتزم تنظيم ندوة وطنية حول الخدمات الجامعية في الأيام القادمة وذلك بعد الانتهاء من بعض الدراسات المعمقة حولها"، معترفا في الوقت نفسه "بتدني مستوى الخدمات الجامعية واعتبر ذلك نقطة سوداء في القطاع" ، وذكر حجار أنه "سيقوم بإعادة النظر في ملف الخدمات الجامعية قريبا وكذا في طريقة الدعم الذي تقدمه الدولة إلى الطلبة ومنه تحسين هذه الخدمات على غرار الإيواء والإطعام من خلال إسنادها إلى أهل الاختصاص".

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