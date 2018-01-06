مجموعات من الطلاب والمواطنين في السودان تظاهروا ضد ارتفاع أسعار الخبز





قال شهود عيان إن مجموعات من الطلاب والمواطنين تظاهروا اليوم السبت، فى مدينة بوسط السودان ضد ارتفاع أسعار الخبز فى ظل دعوة أحزاب المعارضة إلى التظاهر سلميا.

وتضاعفت أسعار الخبز أمس الجمعة، فى السودان بعد أن رفعت المطاحن سعر طحين القمح بسبب قرار الحكومة وقف استيراد القمح والتخلى عن ذلك للقطاع الخاص .وهتف عشرات من طلاب جامعة سنار (366 كلم جنوب الخرطوم) "طالب بحقوق يا مواطن " قبل أن ينضم إليهم عشرات المواطنين بحسب شهود.

وأكد أحد مواطنى المدينة، أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع وأغلقت المحلات التجارية أبوابها فى السوق الرئيسى فى المدينة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.وبحسب الوكالة، قال أحد أصحاب المحلات التجارية طالبا عدم ذكر اسمه: "أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، وأغلقت محلى عند وصول التظاهرة الى السوق"... كما نشرت صور ومقاطع فيديو للتظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعيى ...الوكالات

وقد أصطف سودانيون غاضبون فى طوابير أمس الجمعة، أمام المخابز من أجل الحصول على الخبز الذى تضاعف سعره إثر قرار الحكومة وقف استيراد القمح متخلية عن ذلك للقطاع الخاص.وإثر ذلك، رفعت المطاحن سعر كيس الطحين زنة 50 كيلو جرام من 167 إلى 450 جنيها سودانيا (65 دولار).

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