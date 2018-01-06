إرهابي يسلم نفسه للسلطات بتمنراست
في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لوحدات الجيش الوطني الشعبي، سلّم إرهابي نفسه، اليوم 06 جانفي 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست/ ن.ع.6، ويتعلق الأمر بالمسمى "ك. محمد "، الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2006. وعلى إثر ذلك تم استرجاع ما يلي:
- مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف؛
- ستة (06) قذائف من نوع RPG7؛
- ثلاثة (03) قذائف هاون؛
- (02) كلغ من TNT؛
- مخزنين (02) لرشاش كلاشنيكوف مملوئين؛
تأتي هذه النتائج النوعية لتؤكد مرة أخرى الاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي المنتشرة على كامل التراب الوطني للدفاع عن الوطن و حماية المواطنين والتصدي لكل محاولات المساس بأمن البلاد.
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