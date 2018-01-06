

مجموعات من الطلاب والمواطنين في السودان تظاهروا ضد ارتفاع أسعار الخبز قال شهود عيان إن مجموعات من الطلاب والمواطنين تظاهروا اليوم السبت، فى مدينة بوسط السودان ضد ارتفاع أسعار الخبز فى ظل دعوة أحزاب المعارضة إلى



إرهابي يسلم نفسه للسلطات بتمنراست في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لوحدات الجيش الوطني الشعبي، سلّم إرهابي نفسه، اليوم 06 جانفي 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست/ ن.ع.6، ويتعلق الأمر بالمسمى



هؤلاء الفنانون الذين فارقوا الحياة في عام 2017 بوهران فقدت الساحة الفنية والثقافية بوهران خلال عام 2017 العديد من الفنانين المعروفين وطنيا على غرار عميد الأغنية الوهرانية بلاوي الهواري والمطرب الشعبي هواري عوينات والفنان



السعودية تعترض صاروخاً "باليستياً" فوق نجران اعترض سلاح الدفاع الجوي السعودي، أمس، صاروخاً باليستياً فوق نجران أطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية من داخل الأراضي اليمنية. وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن



المنتوجات الفلاحية ساهمت بـ 17% في التصدير خلال 2017 كشف مدير الضبط والنشاطات الفلاحية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري،أن المنتجات الفلاحية ساهمت بنسبة 17 بالمئة في التصدير خارج المحروقات خلال 2017



وزير الطاقة, مصطفى قيطوني: لا رجعة عن القاعدة 49/51 في مشروع قانون المحروقات شدد وزير الطاقة, مصطفى قيطوني, على تمسك السلطات العمومية بالقاعدة 49/51 المنظمة للاستثمارات الأجنبية في البلاد, في مشروع قانون المحروقات قيد التحضير , مضيفا أن



بن خالفة: تأطير الواردات فرصة كبيرة أمام المؤسسات الصناعية أشار الخبير الاقتصادي والوزير الاسبق للمالية ،عبد الرحمان بن خالفة، بالجزائر العاصمة أن المؤسسات الصناعية الوطنية العمومية والخاصة مطالبة باغتنام الفرص المتاحة من خلال الاجراءات



"زعلان" ينفض الغبار عن الجوية الجزائرية.. تدخل وزير النقل والأشغال العمومية ،عبد الغاني زعلان، لحل المشاكل التي تعيشها الخطوط الجوية الجزائرية والتي ستشهد انفجارا عماليا وشيكا قد يشل الشركة، بعد عدم



05 رعايا أجانب يستولون على (1.5) مليار ذهب بالعاصمة عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة المقترنة بظروف التعدد و الكسر و استحضار مركبة، الدخول