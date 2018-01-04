اتفاق امني بين الإمارات وتونس يفك قيد استئناف الرحلات الجوية بين البلدين
قالت الإمارات يوم الخميس إنها تعتزم استئناف الرحلات الجوية مع تونس بعد تبادل للمعلومات الأمنية.وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية ونشرته وكالة أنباء الإمارات إن القرار جاء ”في ضوء التواصل الأمني المكثف والمعلومات التي تم الحصول عليها من الجانب التونسي“.وأضاف البيان ”في إطار دفع الأخطار والتهديدات التي يجب تلافيهما على أوسع مدى... وفي ضوء التواصل الأمني المكثف والمعلومات التي تم الحصول عليها من الجانب التونسي قررت السلطات المختصة في دولة الإمارات عودة الإجراءات المتبعة لما كانت عليه من قبل الظرف الطارئ“.وتابع البيان بالقول إن الإمارات ”تثمن غاليا المعلومات التي أفاد بها الجانب التونسي وحرصه على تبديد كل دواعي القلق التي كانت لدى الناقلات الوطنية لدولة الإمارات“.
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