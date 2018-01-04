

تسجيل 68 ألف حالة طلاق خلال سنة 2017 في الجزائر أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الخميس أن أكثر من 68 ألف حالة طلاق سجلت خلال سنة 2017 من مجموع 349.544 حالة زواج اي ما يمثل 19,54 بالمائة معتبرا أن هذا الرقم "منخفض" مقارنة مع الدول العربية و الدول الأوربية.



486قنطار هي الكمية المحجوزة من الكيف خلال 2017 بلغت كميات الكيف المعالج المحجوزة من طرف مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي خلال سنة 2017 ما لا يقل عن 486 قنطار, يضاف لها ما يربو عن خمسة كيلوغرامات من الكوكايين, حسب ما كشفت عنه وزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس في حصيلتها السنوية.



اتفاق امني بين الإمارات وتونس يفك قيد استئناف الرحلات الجوية بين البلدين قالت الإمارات يوم الخميس إنها تعتزم استئناف الرحلات الجوية مع تونس بعد تبادل للمعلومات الأمنية.وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية ونشرته وكالة أنباء الإمارات إن



وزارة الخارجية" السودان" يستدعي سفيره في مصر للتشاور ما يحدث بين جمهورية مصر والسودان حسب مصادر اعلامية قالت ان وزارة الخارجية السودانية يوم الخميس استدعت سفيرها في مصر للتشاور دون أن يذكر السبب



عودة اتستأنف الرحلات الجوية المدنية بين روسيا والقاهرة قالت وثيقة نشرت على موقع الحكومة الروسية على الإنترنت يوم الخميس إن الرئيس فلاديمير بوتين سمح باستئناف الرحلات الجوية المدنية الاعتيادية بين روسيا والقاهرة.



المسجد الكبير بفرنسا ينسحب من جميع لجان المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية أعلن المسجد الكبير في باريس انسحابه من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، احتجاجا على غياب العميد " دليل بوبكر" عن مراسم تبادل التهاني، التي يترأسها الرئيس



العدالة الجزائرية تعلن عن فتح تحقيق في وفاة الرعية الجزائري بإسبانيا قال صباح اليوم وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن النيابة الجزائرية قد فتحت تحقيقا في وفاة الرعية الجزائري محمد بودربالة بإسبانيا داخل مركز إحتجاز، وكذا



الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء قسنطينة تمكن خلال سنة 2017 من تحصيل مبلغ 2 مليار دج تمكنت وكالة قسنطينة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء خلال سنة 2017 من تحصيل مبلغ 2 مليار دج من اشتراكات المنتسبين لها, حسب ما علم امس الثلاثاء من مسؤولة خلية الإصغاء بهذه الوكالة أمينة درويش.



الجمارك تتوعد بحماية الاقتصاد الوطني وستضرب بقوة مافيا التهريب قال المدير العام للجمارك بالنيابة ان 2018ستكون بمثابة الحد من مخلفات قانون الصرف وتهريب العملة الصعبة وتبيض الاموال الى جانب الرقابة على المواد الممنوعة من