وزارة الخارجية" السودان" يستدعي سفيره في مصر للتشاور
ما يحدث بين جمهورية مصر والسودان حسب مصادر اعلامية قالت ان وزارة الخارجية السودانية يوم الخميس استدعت سفيرها في مصر للتشاور دون أن يذكر السبب أو مدة بقائه. وقال البيان الذي نشرته وكالة السودان للأنباء ”وزارة الخارجية قررت اليوم الخميس استدعاء سفير السودان لدى القاهرة السفير عبد المحمود عبد الحليم إلي الخرطوم بغرض التشاور“.؟؟؟؟
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