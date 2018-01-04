المسجد الكبير بفرنسا ينسحب من جميع لجان المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية





أعلن المسجد الكبير في باريس انسحابه من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، احتجاجا على غياب العميد " دليل بوبكر" عن مراسم تبادل التهاني، التي يترأسها الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم الخميس.

واللافت أنها المرة الأولى التي يغيب فيها بوبكر عن هذه المراسم منذ 25 سنة. ومن جهة اخرى أعرب مسجد باريس في بيان له أمس الأربعاء عن ذهوله من أن دليل بوبكر لم يدع إلى المراسم التقليدية لرئيس الجمهورية بمناسبة بداية العام الجديد، وأضاف: من الغريب أن المؤسسة الدينية الإسلامية الأكثر رمزية في فرنسا، وهي ثمرة قانون الدولة نتيجة تضحيات آلاف الجنود المسلمين الذين ماتوا من أجل فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى مهمشة كما أشار البيان إلى أن هذا الموقف جعل مسجد باريس الكبير ينسحب من جميع لجان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، ولم يعد يشارك في أي مبادرة من الحكومة الفرنسية.

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