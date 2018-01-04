الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
04/01/2018 12:42:00

المسجد الكبير بفرنسا ينسحب من جميع لجان المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية


 أعلن المسجد الكبير في باريس انسحابه من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، احتجاجا على غياب العميد " دليل بوبكر" عن مراسم تبادل التهاني، التي يترأسها الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم الخميس.

واللافت أنها المرة الأولى التي يغيب فيها بوبكر عن هذه المراسم منذ 25 سنة. ومن جهة اخرى أعرب مسجد باريس في بيان له أمس الأربعاء عن ذهوله من أن دليل بوبكر لم يدع إلى المراسم التقليدية لرئيس الجمهورية بمناسبة بداية العام الجديد، وأضاف:  من الغريب أن المؤسسة الدينية الإسلامية الأكثر رمزية في فرنسا، وهي ثمرة قانون الدولة نتيجة تضحيات آلاف الجنود المسلمين الذين ماتوا من أجل فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى مهمشة كما  أشار البيان إلى أن هذا الموقف جعل مسجد باريس الكبير ينسحب من جميع لجان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، ولم يعد يشارك في أي مبادرة من الحكومة الفرنسية.

عدد القراءات 63 مرة | قراءات اليوم 63 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

تسجيل 68 ألف حالة طلاق خلال سنة 2017 في الجزائر

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الخميس أن أكثر من 68 ألف حالة طلاق سجلت خلال سنة 2017 من مجموع 349.544 حالة زواج اي ما يمثل 19,54 بالمائة معتبرا أن هذا الرقم "منخفض" مقارنة مع الدول العربية و الدول الأوربية.
image

486قنطار هي الكمية المحجوزة من الكيف خلال 2017

بلغت كميات الكيف المعالج المحجوزة من طرف مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي خلال سنة 2017 ما لا يقل عن 486 قنطار, يضاف لها ما يربو عن خمسة كيلوغرامات من الكوكايين, حسب ما كشفت عنه وزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس في حصيلتها السنوية.
image

اتفاق امني بين الإمارات وتونس يفك قيد استئناف الرحلات الجوية بين البلدين

 قالت الإمارات يوم الخميس إنها تعتزم استئناف الرحلات الجوية مع تونس بعد تبادل للمعلومات الأمنية.وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية ونشرته وكالة أنباء الإمارات إن
image

وزارة الخارجية" السودان" يستدعي سفيره في مصر للتشاور

ما يحدث بين جمهورية مصر والسودان حسب مصادر اعلامية قالت ان وزارة الخارجية السودانية يوم الخميس استدعت سفيرها في مصر للتشاور دون أن يذكر السبب
image

عودة اتستأنف الرحلات الجوية المدنية بين روسيا والقاهرة

قالت وثيقة نشرت على موقع الحكومة الروسية على الإنترنت يوم الخميس إن الرئيس فلاديمير بوتين سمح باستئناف الرحلات الجوية المدنية الاعتيادية بين روسيا والقاهرة.
image

المسجد الكبير بفرنسا ينسحب من جميع لجان المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية

 أعلن المسجد الكبير في باريس انسحابه من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، احتجاجا على غياب العميد " دليل بوبكر" عن مراسم تبادل التهاني، التي يترأسها الرئيس
image

العدالة الجزائرية تعلن عن فتح تحقيق في وفاة الرعية الجزائري بإسبانيا

قال صباح اليوم  وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن النيابة الجزائرية قد فتحت تحقيقا في وفاة الرعية الجزائري محمد بودربالة بإسبانيا داخل مركز إحتجاز، وكذا
image

الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء قسنطينة تمكن خلال سنة 2017 من تحصيل مبلغ 2 مليار دج

تمكنت وكالة قسنطينة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء خلال سنة 2017 من تحصيل مبلغ 2 مليار دج من اشتراكات المنتسبين لها, حسب ما علم امس الثلاثاء من مسؤولة خلية الإصغاء بهذه الوكالة أمينة درويش.
image

الجمارك تتوعد بحماية الاقتصاد الوطني وستضرب بقوة مافيا التهريب

قال المدير العام للجمارك  بالنيابة  ان 2018ستكون بمثابة  الحد من مخلفات  قانون الصرف  وتهريب العملة الصعبة وتبيض الاموال الى جانب الرقابة  على المواد الممنوعة  من
image

مجلس الامة يستانف جلساته العلنية يوم 09 جانفي 2018

 ترأس السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، اليوم اجتماعا لمكتب المجلس، خصص هذا الاجتماع لدراسة عدد من القضايا التي تخص سير وعمل المجلس. في
قيم هذا المقال
0