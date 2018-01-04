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04/01/2018 12:25:00

العدالة الجزائرية تعلن عن فتح تحقيق في وفاة الرعية الجزائري بإسبانيا


قال صباح اليوم  وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن النيابة الجزائرية قد فتحت تحقيقا في وفاة الرعية الجزائري محمد بودربالة بإسبانيا داخل مركز إحتجاز، وكذا في قضية مقتل رعيتين في مارسيليا في ظروف غامضة.

وقال لوح خلال إجابته على سؤال شفوي في مجلس الأمة، أن الرعية الجزائري توفي في ظروف غامضة ما استوجب فتح تحقيق في القضية، مضيفا بأن التحقيقات ستثبت أسباب الوفاة.

وبالعودة إلى إجابته على سؤال عضو مجلس الأمة نور الدين بلطرش حول التعديلات الأخيرة التي مست قطاع العدالة، قال لوح إن من الآثار الإجابية لهذه التعديلات أن الجزائر صارت قادرة على حماية كل رعاياها في كل دول العالم عن طريق تطبيق المادة 588 من قانون الاجراءات الجزائية التي تسمح لها بفتح التحقيقات في حال تعرض أي مواطن جزائري للخطر.

وفي السياق نوّه لوح بأن التقاضي على درجتين خفف العبى على القضاة من خلال حل القضايا قبل وصولها الى الجلسات العلنية.

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