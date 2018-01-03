الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء قسنطينة تمكن خلال سنة 2017 من تحصيل مبلغ 2 مليار دج

تمكنت وكالة قسنطينة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء خلال سنة 2017 من تحصيل مبلغ 2 مليار دج من اشتراكات المنتسبين لها, حسب ما علم امس الثلاثاء من مسؤولة خلية الإصغاء بهذه الوكالة أمينة درويش.

و في تصريح لوأج أوضحت ذات المسؤولة بأن هذا المبلغ المحصل يمثل 80 بالمائة من الميزانية التقديرية السنوية للوكالة للسنة المنقضية مضيفة بأنه تم تسطير هدف تحصيل 2 مليار و 120 مليون دج بتاريخ 31 ديسمبر 2017 و بلوغ أكبر قاعدة انتساب ممكنة للوكالة.

و بعد أن تحدثت عن أهم المزايا و التحفيزات الممنوحة من طرف الوكالة لفائدة منتسبيها لاسيما من خلال على وجه الخصوص جدولة تسديد ديونهم الخاصة بالاشتراكات السابقة حسب إمكاناتهم المالية مع إعفائهم من الزيادات وعقوبات التأخير عند دفع آخر قسط من الاشتراك الأساسي المستحق, أوضحت بأنه إلى غاية 31 ديسمبر المنصرم بلغ عدد المنتسبين للوكالة المحلية 56 ألف و 814 مشترك من بينهم 3337 منتسب جديد. واج