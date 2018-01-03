اسعار النفط تنتعش من جراء احتجاجات ايران وترتفع الى اعلى مستوى منذ عام 2015
سجلت أسعار النفط امس الثلاثاء، أداء قويا، مع صعود الأسعار لأعلى مستوى منذ منتصف 2015 وسط احتجاجات في إيران.
فيما تداولت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 66.80 دولار للبرميل مسجلة أعلى مستوياتها منذ يونيو حزيران 2015 كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف إلى 60.40 دولار للبرميل.
وأثّرت الاضطرابات التي تشهدها إيران منذ نحو أسبوع على صادرات النفط واضطرارها لإعادة دراسة الاحتمالات المتعلّقة بأسعار الوقود
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