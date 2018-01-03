"سوناطراك" ترفع سعر البيع الرسمي للبترول في جانفي
حددت شركة سوناطراك سعر البيع الرسمي لخام مزيج صحارى الجزائر للتحميل في جانفي 2018 عند 80 سنتا للبرميل فوق سعر برنت المؤرخ، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز. وكان سعر البيع الرسمي لخام صحارى بلغ 60 سنتا فوق برنت المؤرخ في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.وسجلت أسعار النفط بداية عام 2018 على وقع الارتفاع في الأسعار، حيث صعدت عقود خام برنت إلى 67.27 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ ماي 2015.وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم فيفري بنسبة 0.35% إلى 60.63 دولار للبرميل، بعدما لامست في وقت سابق اليوم 60.73 دولار وهو الأعلى منذ جوان 2015.
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