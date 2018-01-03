"زعلان" ..ينفي خوصصة الجوية الجزائرية



الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء قسنطينة تمكن خلال سنة 2017 من تحصيل مبلغ 2 مليار دج تمكنت وكالة قسنطينة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء خلال سنة 2017 من تحصيل مبلغ 2 مليار دج من اشتراكات المنتسبين لها, حسب ما علم امس الثلاثاء من مسؤولة خلية الإصغاء بهذه الوكالة أمينة درويش.



الجمارك تتوعد بحماية الاقتصاد الوطني وستضرب بقوة مافيا التهريب قال المدير العام للجمارك بالنيابة ان 2018ستكون بمثابة الحد من مخلفات قانون الصرف وتهريب العملة الصعبة وتبيض الاموال الى جانب الرقابة على المواد الممنوعة من



مجلس الامة يستانف جلساته العلنية يوم 09 جانفي 2018 ترأس السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، اليوم اجتماعا لمكتب المجلس، خصص هذا الاجتماع لدراسة عدد من القضايا التي تخص سير وعمل المجلس. في



عباس يدين القرار الإسرائيلي أدان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، القرار الذي صّوت عليه جميع أعضاء الوزراء الإسرائيليين في اللجنة المركزية لحزب "لليكود" لصالح ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة لتوسيع المستوطنات



مساهل يستقبل أفراد عائلة الجزائري المتوفى بمركز احتجاز في اسبانيا استقبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم الأربعاء بالجزائر أفراد عائلة الجزائري محمد بودربالة المتوفى بمركز احتجاز بأرشيدونا جنوب اسبانيا حسبما اشار اليه بيان لوزارة الشؤون الخارجية.



اسعار النفط تنتعش من جراء احتجاجات ايران وترتفع الى اعلى مستوى منذ عام 2015 سجلت أسعار النفط امس الثلاثاء، أداء قويا، مع صعود الأسعار لأعلى مستوى منذ منتصف 2015 وسط احتجاجات في إيران. فيما تداولت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج



مسيرات مضادة للاحتجاجات بالمدن الايرانية تندد بأعمال الشغب والتخريب خرجت اليوم الأربعاء، مسيرات وتجمعات في عدة مدن إيرانية تندد بأعمال الشغب في البلاد، وتستنكر ما وصفته أعمالا تخريبية لمثيري الشغب. وبث التلفزيون الإيراني صورا



صدور قانون المالية 2018 في الجريدة الرسمية صدر قانون المالية لسنة 2018 الذي وقعه رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, الأربعاء الفارط, في الجريدة الرسمية رقم 76. ويتضمن القانون سلسلة من الإجراءات التشريعية و



قايد صالح لـ" أفراد الجيش": "أظهرتم حرصكم ووعيكم بواجب الحفاظ على الجزائر" أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، أن يقظة الجيش الوطني الشعبي ومرابطته على طول حدود الوطن، أظهرت