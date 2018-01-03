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03/01/2018 12:09:00

"زعلان" ..ينفي خوصصة الجوية الجزائرية


 نفى وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، خوصصة شركة الخطوط الجوية الجزائرية، فيما دعا عمال الشركة للتحلي بالصبر. وقال زعلان في تصريح للصحافة على هامش زيارة ميدانية قادته إلى ولاية الشلف ، أمس، إن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ستبقى ملكا للعمال، وأن أموال الشركة ستبقى ملكا للعمال وستخصص لهم ولتطوير الشركة.وأبرز، الوزير أن عدم استجابة الإدارة للمطالب العمالية في الوقت الراهن، لا يعني أنها لا تقر بمشروعية، وإنما الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، تجعلنا نضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار حتى نخرج من هذا الظرف الصعب، مؤكدا بأنه سيتم التكفل بمطالب العمال وفق رزنامات قصيرة ومتوسطة المدى.

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