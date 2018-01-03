زمالي يدعو الشباب للاستثمار في الخدمات
ثمن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي قرار الحكومة وقف استيراد حوالي 1000 مادة مؤكدا أن ذلك يسمح بتشجيع ويدعم الإنتاج الوطني. وأبدى الوزير خلال زيارة قادته إلى ولاية وهران ارتياحه لتطور المؤسسات المنشأة في إطار آليات الدعم الحكومي خاصة بعد فرض نفسها في السوق الوطنية وفتح مناصب شغل كثيرة.كما دعا الشباب للإستثمار في الخدمات خصوصا أن الولاية مقبلة على مواعيد رياضية هامة أبرزها ألعاب البحر المتوسط في العام 2021 .
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