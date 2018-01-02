"تيسمسيلت" تستضيف الملتقى الوطني الاول لذوي للاحتياجات الخاصة





بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

أنتم على موعد بدار الثقافة مولود قاسم نايت بالقاسم "تيسمسيلت" في ملتقى وطني لذوي للاحتياجات الخاصة من تنظيم المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بمقر الولاية، وهذا ابتداء من الـ10 إلى 11 جانفي الجاري ،

واستنادا للمعلومات التي تحصلنا عليها ان برنامج الملتقى يتمحور حول " ذوي الاحتياجات الخاصة الواقع و الآفاق " وهذا بمساهمة مخبر بحث نظم المعلومات و الأرشيف و كذا التحولات التكنولوجية الممارسة المهنية و المعايير الدولية جامعة أحمد بن بلة بولاية وهران. كما يتوقع حضور بعض الأساتذة و الأكاديميين في مجال المطالعة ومكنوناتها صوب القراء.

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