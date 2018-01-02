عصاد: إصدار وثائق بالأمازيغية قريبا
كشف الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية ،سي الهاشمي عصاد، أن أربع وزارات تستعد للشروع في إصدار وثائق رسمية باللغة الأمازيغية. وقال عصاد خلال مشاركته في الملتقى الوطني بتيميمون، أول أمس، أن كلا من وزارة النقل، وزارة الأشغال العمومية، وزارة السياحة والصناعات التقليدية ، وزارة الطاقة، ووزارة الموارد المائية ستشرع في إصدار وثائق رسمية باللغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث أنه قد تم رصد لجنة من المترجمين تعمل خصيصا على تجسيد المشروع الذي سيبدأ بفواتير الماء والكهرباء.
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