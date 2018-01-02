

مصادر اعلامية تؤكد عددقتلى الاحتجاجات ايران وصل الى 22 من بينهم افراس الحرس الثوري توسع اللهيب المستعر في ايران بحيث تشير اخر المعلومات انه قتل تسعة اشخاص -بينهم فرد من الحرس الثوري وعناصر من الشرطة- في محافظة أصفهان مساء



"فتـــــــــــح" تجدد تمسكها بالنضال لإقامة الدولة الفلسطينية جددت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، مساء أول أمس، في ذكرى انطلاقتها الـ53، تمسكها في النضال وصولاً إلى تحقيق مشروعها الوطني بإقامة دولة فلسطينية على



قيتوني : مخطط وطني دقيق لتوسيع حظيرة المركبات أمر وزير الطاقة ،مصطفى قيتوني، مسؤولي مؤسسة "نفطال" بإعداد مخطط وطني دقيق حول توسيع حظيرة المركبات التي تستعمل غاز البترول المميع عبر الوطن لتجهيز 500



عصاد: إصدار وثائق بالأمازيغية قريبا كشف الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية ،سي الهاشمي عصاد، أن أربع وزارات تستعد للشروع في إصدار وثائق رسمية باللغة الأمازيغية. وقال عصاد خلال مشاركته في الملتقى



ملتزمون بإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل تعهد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، بالتزام المنتدى وتحسيس الـ 4000 مؤسسة الأعضاء في المنظمة ليمنحوا فرص العمل وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في مناصب



تراجع النشاط التجاري للجزائر في 2017 أكد استطلاع للرأي أجراه الديوان الوطني للإحصائيات، أن النشاط التجاري في الجزائر سجل انخفاضا خلال الثلاثي الثالث من 2017، سواء عند تجار الجملة أو تجار



توقيف (113) شخص خلال رأس السنة الميلادية بالعاصمة تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال ليلة رأس السنة الميلادية، من توقيف (113) شخص مشتبه فيه في قضايا مختلفة أهمها حيازة المخدرات و



أمن العاصمة يعالج أكثر من 1800 قضية خلال شهر ديسمبر قامت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر ديسمبر 2017 بمعالجة (1837) قضية أفضت إلى إيقاف (2197) مشتبه فيه، أين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة،