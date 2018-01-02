ملتزمون بإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل
تعهد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، بالتزام المنتدى وتحسيس الـ 4000 مؤسسة الأعضاء في المنظمة ليمنحوا فرص العمل وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في مناصب عمل مخصصة لهم. وأوضح حداد، خلال اللقاء التضامني مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بأنه سيعمل رفقة زملائه في المنتدى على بناء شراكة قوية مع الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الاعاقة وترجمتها الى عمل ميداني ملموس ومثمر. وأشار رئيس منتدى رؤساء المؤسسات إلى أنه يجدد استعداده الدائم ليكون “المنتدى عضوا بارزا ليشارك في إطار استراتيجية وطنية شاملة تضع كل التدابير والإجراءات اللازمة التكفل لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في الوسط المهني وهذه الاستراتيجية شرعت وزارة التضامن الوطني في إعدادها وسنكون أول من يدعمها”.
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