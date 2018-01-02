توقيف (113) شخص خلال رأس السنة الميلادية بالعاصمة





تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال ليلة رأس السنة الميلادية، من توقيف (113) شخص مشتبه فيه في قضايا مختلفة أهمها حيازة المخدرات و الأقراص المهلوسة، حمل أسلحة بيضاء محظورة، السياقة في حالة سكر وكذا السكر العلني حيث تورط في قضايا حيازة المخدرات و الأقراص المهلوسة (77) مشتبه فيه أسفرت عملية توقيفهم على حجز (435) قرص مهلوس، (46) غرام من القنب الهندي، (12) قطعة من المخدرات، (05) سجائر ملفوفة وفيما يخص حمل الأسلحة البيضاء، تم توقيف (24) مشتبه فيه، مع حجز (29) سلاح ابيض محظور. كما سجلت ذات المصالح خلال نفس الليلة، (07) حوادث مرور، أسفرت عن إصابة (06) أشخاص، في حين تم توقيف (06) أشخاص مشتبه فيهم بسبب السكر العلني و (02) شخصان آخران تم توقيفهما بسبب السياقة في حالة سكر.

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