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02/01/2018 13:00:00

أمن العاصمة يعالج أكثر من 1800 قضية خلال شهر ديسمبر


   قامت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر ديسمبر 2017 بمعالجة (1837) قضية أفضت إلى إيقاف (2197) مشتبه فيه، أين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، من بينهم (1017) في قضايا تتعلق بحيازة و استهلاك المخدرات و الأقراص المهلوسة، (235) شخص متورط في حمل الأسلحة البيضاء المحظورة و (945)  شخص متورط في مختلف القضايا.   من بين القضايا المعالجة (157) قضية متعلقة بالمساس بالأموال والممتلكات، (370) قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص، من بينها (02) قضيتين متعلقتين بالقتل العمدي، أما بالنسبة للجنح و الجنايات ضد الأسرة و الآداب العامة، فقد عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر (12) قضية، بينما تم معالجة (336) قضية متعلقة بالجنايات و الجنح ضد الشيء العمومي، بالإضافة إلى (78) قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية و المالية. أما بالنسبة لقضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة، فإن مصالح أمن ولاية الجزائر قد عالجت (227) قضية تورط فيها (235) شخص تم تقديمهم أمام الجهات القضائية، في إطار مكافحة المخدرات، تمت معالجة (883) قضية تورط فيها (1017) شخص، مع حجز (39.871) كلغ من القنب الهندي، بالإضافة إلى (13000) قرص مهلوس، (49.4) غرام من الكوكايين، و(848) غرام من الهيروين.  بخصوص نشاطات الشرطة العامة و التنظيم خلال نفس الشهر من سنة 2017، فإن قوات الشرطة قامت بـ (256) عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة، أين تم تنفيذ (03) قرار غلق صادر عن السلطات المختصة. فيما تعلق بالوقاية المرورية، سجلت مصالح الأمن العمومي خلال هذه الفترة (10210) مخالفة مرورية، تم على إثرها سحب (3067) رخصة، كما تم تسجيل (43) حادث مرور أصيب على إثرها (52) شخص بجروح، و تسجيل (03) حالات وفاة، حيث أغلب هذه الحوادث ناتجة عن عدم احترام قانون المرور بالدرجة الأولى، في حين قامت مصالح الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر بـ (303) عملية حفظ النظام.  و سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال نفس الشهر (59356) مكالمة عبر الخط الأخضر 48-15 و كذا خط النجدة 17، بالإضافة إلى (804) مكالمة خاصة بالرقم 104. حيث تبقى هذه الأرقام تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن كل ما من شانه أن يمس بأمنهم وسلامتهم.

 

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