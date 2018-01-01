

تدميرستة (06) مخابئ للإرهابيين بجيجل في اطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية البحث والتفتيش المتواصلة بجيجل الناحية العسكرية الخامسة، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 31 ديسمبر 2017، تحوي قنبلتين



عمال المالية يلوحون بالعودة للاحتجاجات لوحت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية بالدخول في إضرابات وتنظيم حركات احتجاجية في الأيام القادمة أمام مقر وزارة المالية يشارك فيها جميع أعضاء فروعها النقابية

وهران: أسبوع التراث الأمازيغي بدءا من 9 جانفي ستقام الطبعة الأولى لأسبوع التراث الأمازيغي بين 9 و 14 جانفي القادم بوهران تحت شعار "يناير يجمعنا"، و تتضمن هذه التظاهرة المنظمة من طرف مديرية



"باريس" تستضيف اجتماعا لوزراء دفاع قوة مجموعة الساحل قريبا أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، أول أمس، عن انعقاد اجتماع بباريس مع نظرائها في قوة مجموعة الساحل الخمس ودول مانحة في 15 جانفي المقبل



خلال الثماني أشهر الأولى: ارتفاع عائدات الجباية البترولية في 2017 · ..وتراجع عجز الخزينة بما يقارب 41 بالمائة أكدت وزارة المالية أن عائدات الجباية البترولية المحققة فعليا خلال الثماني أشهر الأولى من 2017 سجلت ارتفاعا بما



زعلان: الزيادات في أسعار النقل رمزية أكد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، أمس، أن الزيادات في تسعيرة النقل ستكون "رمزية وغير مبالغ فيها "، كاشفا أنها ستدخل حيز التطبيق



ولد عباس: الأفلان يلتقي "الأفسيو" و "UGTA" الثلاثاء القادم أعلن، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس،أمس، عن برمجة لقاء ثلاثي بين حزبه والإتحاد العام للعمال الجزائيين ومنتدى رؤساء المؤسسات، يوم الثلاثاء



بلعيد:الأمل موجود بفضل أبناء الجزائر المخلصين رافع رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ،أمس، بباتنة من أجل "تحقيق مشروع مجتمع متكامل" بالجزائر و ذلك بإشراك الجميع من سلطة و معارضة و



جاب الله ينتقد هيئة دربال وجه رئيس جبهة العدالة والتنمية ،عبد الله جاب الله، انتقادات للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، وقال إنها "لم تؤدي دورها المنوط بها في الانتخابات