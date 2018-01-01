تدميرستة (06) مخابئ للإرهابيين بجيجل
في اطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية البحث والتفتيش المتواصلة بجيجل الناحية العسكرية الخامسة، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 31 ديسمبر 2017، تحوي قنبلتين وكمية من الذخيرة ونظارة ميدان وألبسة وأفرشة وكميات معتبرة من المواد الغذائية والأدوية وأغراض أخرى. من جهة أخرى وخلال دورية استطلاع على الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي لعين قزام/ن.ع.6، ضبطت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة ومركبة رباعية الدفع. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا بحوزته سلاحا ناريا بميلة/ن.ع.5، فيما تم توقيف (14) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام وعين تموشنت وأدرار.
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