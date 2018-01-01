ولد عباس: الأفلان يلتقي "الأفسيو" و "UGTA" الثلاثاء القادم





أعلن، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس،أمس، عن برمجة لقاء ثلاثي بين حزبه والإتحاد العام للعمال الجزائيين ومنتدى رؤساء المؤسسات، يوم الثلاثاء المقبل بمقر الأحرار الستة، لدراسة القرارات الأخيرة التي خرج بها اجتماع الثلاثية. وكشف ولد عباس خلال ندوة لمنتخبي الشرق التي نشطها بسوق أهراس، أنّ اللّقاء سيكون الثلاثاء المقبل بمقرّ الحزب وسيجمع حزبه والإتحاد العام للعمال الجزائيين ومنتدى رؤساء المؤسسات ، مؤكدا أنه تحادث مع الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، عن القطاع العام . وأعلن ولد عباس عن برمجة لقاء ثلاثي بين حزبه والإتحاد العام للعمال الجزائيين ومنتدى رؤساء المؤسسات، يوم الثلاثاء المقبل بمقر الأحرار الستة، لدراسة القرارات الأخيرة التي خرج بها اجتماع الثلاثية.

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