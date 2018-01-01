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01/01/2018 11:00:00

جاب الله ينتقد هيئة دربال


وجه رئيس جبهة العدالة والتنمية ،عبد الله جاب الله، انتقادات للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، وقال إنها "لم تؤدي دورها المنوط بها في الانتخابات المحلية التي شابها التزوير في عديد الولايات لصالح أحزاب السلطة . وأوضح جاب الله  خلال أشغال مجلس شورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية في دورته العادية بالمقر الوطني بابا حسن الجزائر العاصمة بالقول:"..الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لا تمثل ضمانة ضد التزوير"، مشيرا إلى "تراجع أداءها بسبب غيابها عن مراقبة عملية الترشيحات ومدى تطابق ممارسات الإدارة مع القانون وقواعد المنافسة النزيهة، وتقاعسها عن الدفاع عن حق أساسي هو حق الترشح". وأضاف رئيس الحزب:"..السلطة وقبل تأسيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لم تستشرنا ولم تأخذ بمقترحاتنا "،  وقال إن "الأولوية كان لاستشارة الأحزاب حول القوانين الناظمة للعملية الانتخابية قبل التوافق على الأشخاص"، مؤكدا أن الوزير الأول أويحيى اشتكى شخصيا من تصرفات هيئة دربال من خلال التجاوزات التي حدثت في عديد الولايات". أما بخصوص بتشجيع المؤسسات الخاصة بالتصرف حيث قال:"..قرار الحكومة بتشجيع المؤسسات الخاصة بالتصرف غير المقبول زانه سيشكل خطرا حقيقيا على مبدأ المشروعية"،  كما حذر من المساس بالمؤسسات العمومية ذات الأهمية الكبرى في الاقتصاد الوطني". ومن جانبه انتقد جاب الله الزيادات الأخيرة في الأسعار التي فرضها قانون المالية 2018 ، قائلا أن "الزيادات ستقضي لا محالة على الفئات الهشة والطبقات البسيطة التي لا يمكنها تحمل تبعات الأزمة "، موضحا أن "فئات كثيرة من الجزائريين ستدفع فاتورة هذه الأزمة الاقتصادية التي بإمكانها أن تؤثر بطريقة أو بأخرى على الواقع الاجتماعي للأسر الجزائرية وبالخصوص العمال البسطاء".

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