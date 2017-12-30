الجيش الجزائري يقضي على ارهابي خطير بجيجل
بالقطاع العسكري لولاية جيجل الناحية العسكرية الخامسة تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 30 ديسمبر 2017 من القضاء على إرهابي خطير.العملية مكنت من إسترجاع مسدس و رشاش من نوع كلاشنيكوف، و مخزن و مملوء بالذخيرة .إن هذه النتائج التي تحققها ميدانيا وحدات الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة
الإرهاب، تؤكد العزيمة والإرادة الصلبة على بسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن
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