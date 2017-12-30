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30/12/2017 13:32:00

فرنسا تستضيف اجتماعا لوزراء دفاع قوة مجموعة الساحل الخمس . في 15 جانفي


أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي امس الجمعة عن انعقاد اجتماع بباريس مع نظرائها في قوة مجموعة الساحل الخمس و دول مانحة في 15 يناير المقبل لدعم عمل هذه القوة.

واوضحت وزيرة الجيوش امس " في الساحل, نحشد المجتمع الدولي  حتى تزداد قدرات  قوة مجموعة الساحل الخمس ولذلك اجتمع في 15 يناير بباريس مع  نظرائي في مجموعة  "جي 5" و الدول المانحة".

وأوضحت وزارة الجيوش أن الاجتماع سيهدف إلى مساعدة القوة الأفريقية على احراز  تقدم  على الصعيد العملياتي والعسكري.

يشار إلى أن قوة "جي 5" المكونة من جنود لخمسة بلدان في المنطقة هي مالي و  تشاد و بوركينا فاسو و النيجر و موريتانيا نفذت مهمة استطلاعية في نوفمبر  وتستهدف رفع عدد أفرادها إلى 5 الاف جندي بحلول ربيع 2018.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في 13 ديسمبر عن دعم مالي إضافي  للقوة الأفريقية  مقدم من السعودية (100 مليون يورو) والإمارات (30 مليون  يورو) وذلك خلال الاجتماع الذي عقده ببلدة "سيل-سان-كلو" قرب باريس.

 

وكان الاتحاد الاوروبي قد أعلن عن دعم مالي للقوة الأفريقية بقيمة 50 مليون  يورو, فيما أعلنت الولايات المتحدة عن رصد 60 مليون دولار في صورة تعاون ثنائي  لصالح الدول  الخمس المعنية.  واج

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