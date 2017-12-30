ميثاق الشراكة العمومية سبيل للحفاظ على مناصب الشغل

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, عبد المجيد سيدي السعيد, امس الجمعة بالجزائر العاصمة أن التوقيع على ميثاق الشراكة العمومية-الخاصة يمنح للاقتصاد الوطني "آفاق جديدة" تتيح المضي قدما في القضايا المتعلقة بالاقتصاد و الحوار الاجتماعي مع الحفاظ على مناصب الشغل و خلق مناصب جديدة. كما أوضح السيد سيدي سعيد في تدخل له خلال افتتاح اشغال اجتماع مخصص لحصيلة الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالمعهد الوطني للدراسات والبحث النقابي, قائلا "ليس لدينا أي عقدة بتوقيعنا على هذه الوثيقة فهو توقيع ينم عن نضج و مسؤولية وهو ليس تخلي على قيمنا النقابية". وأضاف "لا نريد فقدان مناصب شغل ولو تراجع القدرة الشرائية بل بالعكس بتوجهنا نحو مثل هذه الشراكة سنحافظ على مناصب شغل و نستحدث مناصب أخرى".