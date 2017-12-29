

الجيش الجزائري يقضي على ارهابي خطير بجيجل بالقطاع العسكري لولاية جيجل الناحية العسكرية الخامسة تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 30 ديسمبر 2017 من القضاء على إرهابي خطير.العملية مكنت من إسترجاع مسدس و رشاش



وزير السكن : تمار يدشن حي سكني لذوي الإحتياجات الخاصة أعلن، امس وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، عن تدعيم قطاع السكن في الجزائر ولأول مرة بنماذج لعمارات مخصصة لفئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة



فرنسا تستضيف اجتماعا لوزراء دفاع قوة مجموعة الساحل الخمس . في 15 جانفي أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي امس الجمعة عن انعقاد اجتماع بباريس مع نظرائها في قوة مجموعة الساحل الخمس و دول مانحة في 15 يناير المقبل لدعم عمل هذه القوة.



ميثاق الشراكة العمومية سبيل للحفاظ على مناصب الشغل أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, عبد المجيد سيدي السعيد, امس الجمعة بالجزائر العاصمة أن التوقيع على ميثاق الشراكة العمومية-الخاصة يمنح للاقتصاد الوطني "آفاق



حجز (1.375) طنا من المواد الغذائية من المواد الغذائية المهربة في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات كشفت ودمرت مفارزة للجيش الوطني الشعبي، امس خلال عمليات بحث وتمشيط بالبويرةالناحية العسكرية الاولى ، تسع (09)



احسن وأغلى 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم.. أغلى عربي في المركز الـ53 ارتفعت أسعار لاعبي كرة القدم بشكل مهول في العقدين الأخيرين، ما حتم على أندية كرة القدم صرف أموال طائلة في أسواق الانتقالات سواء الصيفية أو الشتوية.



السعودية تنفي و ترد على تقارير صحفية تركية حول تدبير السعودية انقلابا في قطر رفضت السفارة السعودية لدى تركيا، اليوم الجمعة جملة وتفصيلا، ما جاء في أحد التقارير الإعلامية التركية من اتهامات للرياض بأنها سعت لتدبير انقلاب في قطر.



06 كراسي طبية لجراحة الأسنان لفائدة قطاع التربية تدعمت وحدات الكشف الطبي والمتابعة الصحية التابعة لقطاع التربية ;التعليم بولاية تيسمسيلت بست كراسي طبية جديدة لجراحة الأسنان حسبما لمسناه اول الخميس اثناء دعوتنا من لدن مديرية



مفرزة للجيش الوطني الشعبي تحجز"06.73" قناطير من الكيف المعالج ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 29 ديسمبر 2017 بمنطقة بني ونيف بولاية بشار/ن.ع.3، كمية معتبرة من الكيف المعالج تُقدر بـ (6,73) قناطير، في حين