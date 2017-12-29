حجز (1.375) طنا من المواد الغذائية من المواد الغذائية المهربة
في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات كشفت ودمرت مفارزة للجيش الوطني الشعبي، امس خلال عمليات بحث وتمشيط بالبويرةالناحية العسكرية الاولى ، تسع (09) مخابئ للإرهابيين تحوي قنبلة (01) تقليدية الصنع وأغراض مختلفة تدخل في صناعة المتفجرات، في حين أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتلمسان الناحية العسكرية الثانية عنصري دعم للجماعات الإرهابية. كما ذات المفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر حرس الحدود بتمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار الناحية العسكرية السادسة ، (07) مهربين وحجزوا (1.375) طنا من المواد الغذائية ومركبتين (02) رباعيتي الدفع ومعدات تنقيب عن الذهب، و(800) لترا من الوقود فيما تم ضبط (2600) خرطوشة من السجائر بتلمسان الناحية العسكرية الثانية. في سياق متصل، أوقف عناصر الدرك الوطني بقسنطينة الناحية العسكرية الخامسة ، (02) شخصين بحوزتهما سلاحين (02) ناريين
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