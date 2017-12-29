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29/12/2017 21:08:00

احسن وأغلى 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم.. أغلى عربي في المركز الـ53


ارتفعت أسعار لاعبي كرة القدم بشكل مهول في العقدين الأخيرين، ما حتم على أندية كرة القدم صرف أموال طائلة في أسواق الانتقالات سواء الصيفية أو الشتوية.

فمنذ انتقال النجم البرازيلي دينيلسون من ساو بالو إلى نادي ريال بتيس الإسباني عام 1998، في صفقة قياسية آنذاك، بلغت قيمتها 32 مليون يورو، بدأنا نشاهد أندية تنفق أموالا هائلة للتعاقد مع نجوم كرة القدم، وآخر مثال على ذلك، ما حدث الصيف الماضي، عندما تعاقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، مقابل 222 مليون يورو، جعلت من هداف منتخب "السيليساو" أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

هنا نلقي نظرة على أغلى 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم:

1- البرازيلي نيمار دا سيلفا: انتقل الصيف الماضي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

2- الفرنسي بول بوغبا: انتقل عام 2016 من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد مقابل 105 ملايين يورو.

3- الفرنسي عثمان ديمبيلي: انتقل الصيف الماضي من بوروسيا دورتموند الألماني إلى برشلونة الإسباني مقابل 104 ملايين يورو.

4- الويلزي غاريت بيل: انضم عام 2013 إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو.

5- البرتغالي كريستيانو رونالدو: انتقل عام 2009 من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو.

6- الأرجنتيني غونزالو هيغوين: انضم ليوفنتوس عام 2016 مقابل 90 مليون يورو.

7- البرازيلي نيمار: انضم عام 2013 إلى برشلونة قادما من سانتوس  مقابل 86 مليون يورو.

8- الكولومبي خاميس رودريغيز: انتقل عام 2014 من موناكو الفرنسي إلى ريال مدريد مقابل 79 مليون يورو.

9- البلجيكي كيفن دي بروين: انضم لمانشستر سيتي عام 2015 مقابل 75 مليون يورو.

10- الفرنسي زين الدين زيدان: انتقل عام 2001 من يوفنتوس الإيطالي إلى ريال مدريد مقابل 75 مليون يور.

أول لاعب عربي في المركز الـ53

وجاء النجم المصري محمد صلاح كأغلى لاعب عربي باحتلاله المركز الـ53 في قائمة أغلى اللاعبين عبر التاريخ، بعد انتقاله الصيف الماضي من روما الإيطالي إلى ليفربول الإنجليزي مقابل 42 مليون يورو.

المصدر: RT

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احسن وأغلى 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم.. أغلى عربي في المركز الـ53

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